Paysandu: Após processo, Ari Barros vence ação judicial contra Hélio dos Anjos; veja a sentença Ari barros processou o então técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, após declarações feitas em uma coletiva de imprensa Fábio Will 25.08.26 14h41 Ari barros (à esquerda) venceu a ação judicial contra o técnico Hélio dos Anjos (à direita) (Jorge Luís Totti/Paysandu) Um dos momentos emblemáticos na temporada 2024 do Paysandu foi a entrevista do então técnico bicolor Hélio dos Anjos, após a saída do também então executivo alviceleste Ari Barros. Em coletiva à imprensa, Hélio dos Anjos soltou o verbo contra Ari Barros que processou o treinador e foi vitorioso na Justiça da Paraíba. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu De acordo com a decisão unânime de três desembargadores do Tribunal da Paraíba, o técnico Hélio dos Anjos, que hoje dirige o Náutico-PE, terá que pagar um total de R$18 mil, corrigido e com juros desde 2024, por danos morais, além de pagar as custas e honorários de advogado. Além dos valores em dinheiro, o técnico Hélio dos Anjos terá que fazer uma retratação pública através de um vídeo em suas redes sociais pessoais e de uma nota reparatória no Jornal O Liberal, que deverá permanecer disponível por 15 dias. Hélio dos Anjos à frente do Paysandu (Cristino Martins / O Liberal) Neste texto e vídeo, Hélio dos Anjos deverá informar de maneira explicativa, que a Justiça reconheceu como ilícitas as declarações feitas contra Ari Barros e Ari barros filho, durante uma entrevista coletiva quando era comandante do Paysandu. VEJA MAIS Guerra declarada! Hélio dos Anjos sai do Paysandu e chama Ari de ‘Burro, preguiçoso e antiético’ Técnico abriu o verbo contra Ari barros, executivo que desempenhava a função no clube, mas que deixou o Papão Após ‘quebra de braço’ com Hélio dos Anjos, Ari Barros deixa o Paysandu e se despede do clube Ari Barros ficou no Papão por um ano e cinco meses e comemorou acesso e títulos com o clube bicolor Hélio dos Anjos fala sobre possível saída do executivo de futebol: 'Problema foi comigo' Treinador deu detalhes do que teria culminado na saída de Ari Barros, que deve deixar o clube nas próximas semanas Em conversa com a equipe de esportes de O Liberal, Ari Barros informou que a vitória nos tribunais representa muito e afirma que está feliz com o resultado. “Glória a Deus! Sim, vencemos na justiça. Feliz demais, pois ele [Hélio dos Anjos] tentou fazer algo pesado contra um pai de família íntegro e reto. A justiça de Deus nunca falha e se provou todas as inverdades ditas pelo Hélio”, comentou, Ari Barros. Ari Barros com a taça de campeão da Copa Verde 2024 (Luís Totti/Paysandu) Ari Barros, de 48 anos, foi jogador de futebol e defendeu o Paysandu em 2011. Em março de 2023, Ari Barros voltou à Curuzu, dessa vez como executivo de futebol, onde permaneceu por um pouco mais de um ano. Nesse período Ari esteve na reorganização do elenco do clube em 2023, enxugou o elenco e fez parte da campanha do acesso à Série B, juntamente com o técnico Hélio dos Anjos. Nesse período conquistou os títulos do Parazão em 2024 e da Copa Verde, também em 2024, além, é claro, do acesso para a Segunda Divisão. Como jogador, o paraibano Ari Barros defendeu as cores do Águia de Marabá, outro clube paraense, além de ter sido executivo de futebol no Remo, na temporada 2018. Hélio dos Anjos A equipe de O Liberal entrou e contato com o técnico Hélio dos Anjos, que respondeu que irá recorrer da sentença. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu ari barros hélio dos anjos futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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