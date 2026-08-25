Paysandu: Após processo, Ari Barros vence ação judicial contra Hélio dos Anjos; veja a sentença

Um dos momentos emblemáticos na temporada 2024 do Paysandu foi a entrevista do então técnico bicolor Hélio dos Anjos, após a saída do também então executivo alviceleste Ari Barros. Em coletiva à imprensa, Hélio dos Anjos soltou o verbo contra Ari Barros que processou o treinador e foi vitorioso na Justiça da Paraíba.

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De acordo com a decisão unânime de três desembargadores do Tribunal da Paraíba, o técnico Hélio dos Anjos, que hoje dirige o Náutico-PE, terá que pagar um total de R$18 mil, corrigido e com juros desde 2024, por danos morais, além de pagar as custas e honorários de advogado.

Além dos valores em dinheiro, o técnico Hélio dos Anjos terá que fazer uma retratação pública através de um vídeo em suas redes sociais pessoais e de uma nota reparatória no Jornal O Liberal, que deverá permanecer disponível por 15 dias.

Hélio dos Anjos à frente do Paysandu (Cristino Martins / O Liberal)

Neste texto e vídeo, Hélio dos Anjos deverá informar de maneira explicativa, que a Justiça reconheceu como ilícitas as declarações feitas contra Ari Barros e Ari barros filho, durante uma entrevista coletiva quando era comandante do Paysandu.

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Em conversa com a equipe de esportes de O Liberal, Ari Barros informou que a vitória nos tribunais representa muito e afirma que está feliz com o resultado.

“Glória a Deus! Sim, vencemos na justiça. Feliz demais, pois ele [Hélio dos Anjos] tentou fazer algo pesado contra um pai de família íntegro e reto. A justiça de Deus nunca falha e se provou todas as inverdades ditas pelo Hélio”, comentou, Ari Barros.

Ari Barros com a taça de campeão da Copa Verde 2024 (Luís Totti/Paysandu)

Ari Barros, de 48 anos, foi jogador de futebol e defendeu o Paysandu em 2011. Em março de 2023, Ari Barros voltou à Curuzu, dessa vez como executivo de futebol, onde permaneceu por um pouco mais de um ano. Nesse período Ari esteve na reorganização do elenco do clube em 2023, enxugou o elenco e fez parte da campanha do acesso à Série B, juntamente com o técnico Hélio dos Anjos. Nesse período conquistou os títulos do Parazão em 2024 e da Copa Verde, também em 2024, além, é claro, do acesso para a Segunda Divisão.

Como jogador, o paraibano Ari Barros defendeu as cores do Águia de Marabá, outro clube paraense, além de ter sido executivo de futebol no Remo, na temporada 2018.

Hélio dos Anjos

A equipe de O Liberal entrou e contato com o técnico Hélio dos Anjos, que respondeu que irá recorrer da sentença.