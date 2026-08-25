Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu: Após processo, Ari Barros vence ação judicial contra Hélio dos Anjos; veja a sentença

Ari barros processou o então técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, após declarações feitas em uma coletiva de imprensa

Fábio Will
fonte

Ari barros (à esquerda) venceu a ação judicial contra o técnico Hélio dos Anjos (à direita) (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Um dos momentos emblemáticos na temporada 2024 do Paysandu foi a entrevista do então técnico bicolor Hélio dos Anjos, após a saída do também então executivo alviceleste Ari Barros. Em coletiva à imprensa, Hélio dos Anjos soltou o verbo contra Ari Barros que processou o treinador e foi vitorioso na Justiça da Paraíba.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

De acordo com a decisão unânime de três desembargadores do Tribunal da Paraíba, o técnico Hélio dos Anjos, que hoje dirige o Náutico-PE, terá que pagar um total de R$18 mil, corrigido e com juros desde 2024, por danos morais, além de pagar as custas e honorários de advogado.

Além dos valores em dinheiro, o técnico Hélio dos Anjos terá que fazer uma retratação pública através de um vídeo em suas redes sociais pessoais e de uma nota reparatória no Jornal O Liberal, que deverá permanecer disponível por 15 dias.

image Hélio dos Anjos à frente do Paysandu (Cristino Martins / O Liberal)

Neste texto e vídeo, Hélio dos Anjos deverá informar de maneira explicativa, que a Justiça reconheceu como ilícitas as declarações feitas contra Ari Barros e Ari barros filho, durante uma entrevista coletiva quando era comandante do Paysandu.

VEJA MAIS

image Guerra declarada! Hélio dos Anjos sai do Paysandu e chama Ari de ‘Burro, preguiçoso e antiético’
Técnico abriu o verbo contra Ari barros, executivo que desempenhava a função no clube, mas que deixou o Papão

image Após ‘quebra de braço’ com Hélio dos Anjos, Ari Barros deixa o Paysandu e se despede do clube
Ari Barros ficou no Papão por um ano e cinco meses e comemorou acesso e títulos com o clube bicolor

image Hélio dos Anjos fala sobre possível saída do executivo de futebol: 'Problema foi comigo'
Treinador deu detalhes do que teria culminado na saída de Ari Barros, que deve deixar o clube nas próximas semanas

Em conversa com a equipe de esportes de O Liberal, Ari Barros informou que a vitória nos tribunais representa muito e afirma que está feliz com o resultado.

“Glória a Deus! Sim, vencemos na justiça. Feliz demais, pois ele [Hélio dos Anjos] tentou fazer algo pesado contra um pai de família íntegro e reto. A justiça de Deus nunca falha e se provou todas as inverdades ditas pelo Hélio”, comentou, Ari Barros.

image Ari Barros com a taça de campeão da Copa Verde 2024 (Luís Totti/Paysandu)

Ari Barros, de 48 anos, foi jogador de futebol e defendeu o Paysandu em 2011. Em março de 2023, Ari Barros voltou à Curuzu, dessa vez como executivo de futebol, onde permaneceu por um pouco mais de um ano. Nesse período Ari esteve na reorganização do elenco do clube em 2023, enxugou o elenco e fez parte da campanha do acesso à Série B, juntamente com o técnico Hélio dos Anjos. Nesse período conquistou os títulos do Parazão em 2024 e da Copa Verde, também em 2024, além, é claro, do acesso para a Segunda Divisão.

Como jogador, o paraibano Ari Barros defendeu as cores do Águia de Marabá, outro clube paraense, além de ter sido executivo de futebol no Remo, na temporada 2018.

Hélio dos Anjos

A equipe de O Liberal entrou e contato com o técnico Hélio dos Anjos, que respondeu que irá recorrer da sentença. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu

ari barros

hélio dos anjos

futebol

Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Kukri encaminha acerto com o Paysandu até o final do Parazão; saiba detalhes

Paysandu pagará R$ 100 mil pelo empréstimo, com opção de compra, e terá porcentagem em possível venda futura.

27.08.26 11h34

Futebol

Thiago Índio mira vitória do Paysandu contra o Maringá

Volante destaca força da torcida no Mangueirão, celebra oportunidades com Júnior Rocha e garante que Papão não pensa em empate na última rodada

26.08.26 20h17

Futebol

Volta de Castro ao Paysandu teve reunião com pedido de desculpa; saiba mais

Zagueiro estava afastado desde o final de junho por indisciplina

26.08.26 16h42

Futebol

Paysandu ganha prioridade em negociação por volante do Atlético-GO; saiba os detalhes

Paraense de Castanhal, Igor Henrique é monitorado ainda por dois concorrentes do Papão na Série C

26.08.26 15h37

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Fernando Seabra desfalca o Coritiba contra o Remo; volante também está suspenso

Técnico recebeu o terceiro cartão amarelo e não comandará o Coxa à beira do campo no duelo de segunda-feira, no Mangueirão; Thiago Santos é outra baixa

26.08.26 21h48

FUTEBOL

Ex-artilheiro do Remo, Pedro Rocha reencontra o Fenômeno Azul no Mangueirão pela Série A

Um dos principais jogadores na conquista do acesso à Série A, Pedro Rocha retorna a Belém para enfrentar o Remo, clube que o recuperou para o futebol

27.08.26 10h31

Futebol

Remo aguarda evolução de lesionados antes de definir time para sequência em Belém

Médico Jean Klay atualiza situações de Mayk, Edson Fernando e Jajá; trio é acompanhado pelo departamento médico antes dos jogos contra Coritiba e Flamengo

26.08.26 19h45

FUTEBOL

Eliminação do River Plate define chaveamento das quartas da Sul-Americana; veja os confrontos

Santa Fé, da Colômbia, eliminou o River e enfrentará o Vasco

27.08.26 9h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda