Parazão 2027: definição de formato, grupos e tabela deve acontecer em outubro Local do Congresso Técnico ainda está indefinido, tendo Santarém como a primeira opção Junior Cunha 25.08.26 19h39 Paysandu é o atual campeão estadual. (Igor Mota / O Liberal) Restando pouco mais de cinco meses para a virada da temporada, o Campeonato Paraense 2027 começa a ser planejado de forma mais ativa pela Federação Paraense de Futebol (FPF). E o primeiro passo da competição é o Congresso Técnico, evento que reúne os clubes participantes para definir regulamento, modo de disputa e tabela de jogos. Esta etapa do planejamento do Parazão deve acontecer em outubro, conforme revelou ao Grupo Liberal o presidente da FPF e vice da CBF, Ricardo Gluck Paul. Em contato com a reportagem nesta terça-feira (25), o dirigente colocou o mês do Círio de Nazaré como o escolhido para a reunião entre Federação e clubes. "Deve ser em outubro", revelou Gluck Paul sem divulgar detalhes, como data e local. Porém, a primeira opção para sediar o Congresso Técnico é a cidade de Santarém, na região Oeste do Pará. Entretanto, conforme apuração de O Liberal, o custo de fazer o evento no município é um dos entraves neste momento. A Federação Paraense de Futebol tenta ainda encontrar uma forma de arcar com as despesas do Congresso Técnico que, desde 2023, virou um "projeto imersivo" da entidade com os clubes, com o intuito de transformar o "debate de regulamento" em evento com palestras durante um final de semana. Além de Santarém, outros locais estão sendo avaliados pela FPF como alternativa. Nos últimos anos, o Congresso Técnico teve as cidades de Salinas, Tracuateua e Icoaraci como sede. Em 2027, o Campeonato Paraense terá o estreante Urumajó e o retorno do Izabelense como grandes novidades. A equipe de Santa Izabel do Pará não disputa a fase principal do estadual desde 1993. Os dois clubes foram finalistas da segunda divisão do parazão neste ano. Além deles, vão estar no torneio: Paysandu - atual campeão -, Remo, Cametá, Águia de Marabá, Castanhal, Capitão Poço, Tuna, Santa Rosa, São Raimundo e Amazônia Independente. A expectativa é que o Parazão 2027 inicie na primeira quinzena de janeiro. Formato de disputa Em 2026, o Campeonato Paraense teve um sistema de disputa onde os 12 clubes foram divididos em dois grupos com seis equipes em cada. Na primeira fase, os jogos foram Grupo A x Grupo B. Porém, a classificação foi feita de forma geral, onde os oito melhores colocados avançaram à fase de quartas de final e os dois últimos foram rebaixados - São Francisco e Bragantino desceram à A2 de 2027. Tanto a fase de quartas como de semifinal foram disputadas em jogo único, com a final sendo mantida em dois confrontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu joga pela classificação em um Mangueirão lotado Papão recebe o Maringá neste sábado, pela última rodada da primeira fase da Série C, e precisa apenas de um empate para garantir presença no quadrangular do acesso 29.08.26 8h00 FUTEBOL Lateral que conquistou o acesso com o Paysandu anuncia a aposentadoria Lateral Eltinho anunciou que vai parar de jogar futebol profissionalmente 28.08.26 13h15 FUTEBOL É casa cheia! Arquibancadas do lado B para Paysandu x Maringá estão esgotadas Ingressos para o setor de arquibancada do lado B estão esgotados, restando apenas cadeiras 28.08.26 10h36 Futebol Paysandu mira classificação diante do Maringá com força da torcida e 'garra' em campo Terceiro colocado, com 29 pontos, Papão precisa apenas de um empate no Mangueirão para avançar; Thayllon destaca união do elenco e pede apoio até o fim 27.08.26 20h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu joga pela classificação em um Mangueirão lotado Papão recebe o Maringá neste sábado, pela última rodada da primeira fase da Série C, e precisa apenas de um empate para garantir presença no quadrangular do acesso 29.08.26 8h00 FUTEBOL É casa cheia! Arquibancadas do lado B para Paysandu x Maringá estão esgotadas Ingressos para o setor de arquibancada do lado B estão esgotados, restando apenas cadeiras 28.08.26 10h36 DECISÃO Cacá é suspenso pelo STJD após tentar rasgar camisa de Jean Lucas no clássico Ba-Vi Superior Tribunal de Justiça Desportiva anunciou nesta quinta-feira a punição ao atleta rubro-negro e absolveu o meio-campista Jean Lucas. 27.08.26 17h11 Futebol Paysandu mira classificação diante do Maringá com força da torcida e 'garra' em campo Terceiro colocado, com 29 pontos, Papão precisa apenas de um empate no Mangueirão para avançar; Thayllon destaca união do elenco e pede apoio até o fim 27.08.26 20h13