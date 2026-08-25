Parazão 2027: definição de formato, grupos e tabela deve acontecer em outubro

Restando pouco mais de cinco meses para a virada da temporada, o Campeonato Paraense 2027 começa a ser planejado de forma mais ativa pela Federação Paraense de Futebol (FPF). E o primeiro passo da competição é o Congresso Técnico, evento que reúne os clubes participantes para definir regulamento, modo de disputa e tabela de jogos.

Esta etapa do planejamento do Parazão deve acontecer em outubro, conforme revelou ao Grupo Liberal o presidente da FPF e vice da CBF, Ricardo Gluck Paul. Em contato com a reportagem nesta terça-feira (25), o dirigente colocou o mês do Círio de Nazaré como o escolhido para a reunião entre Federação e clubes.

"Deve ser em outubro", revelou Gluck Paul sem divulgar detalhes, como data e local.

Porém, a primeira opção para sediar o Congresso Técnico é a cidade de Santarém, na região Oeste do Pará. Entretanto, conforme apuração de O Liberal, o custo de fazer o evento no município é um dos entraves neste momento.

A Federação Paraense de Futebol tenta ainda encontrar uma forma de arcar com as despesas do Congresso Técnico que, desde 2023, virou um "projeto imersivo" da entidade com os clubes, com o intuito de transformar o "debate de regulamento" em evento com palestras durante um final de semana. Além de Santarém, outros locais estão sendo avaliados pela FPF como alternativa.

Nos últimos anos, o Congresso Técnico teve as cidades de Salinas, Tracuateua e Icoaraci como sede.

Em 2027, o Campeonato Paraense terá o estreante Urumajó e o retorno do Izabelense como grandes novidades. A equipe de Santa Izabel do Pará não disputa a fase principal do estadual desde 1993. Os dois clubes foram finalistas da segunda divisão do parazão neste ano.

Além deles, vão estar no torneio: Paysandu - atual campeão -, Remo, Cametá, Águia de Marabá, Castanhal, Capitão Poço, Tuna, Santa Rosa, São Raimundo e Amazônia Independente. A expectativa é que o Parazão 2027 inicie na primeira quinzena de janeiro.

Formato de disputa

Em 2026, o Campeonato Paraense teve um sistema de disputa onde os 12 clubes foram divididos em dois grupos com seis equipes em cada. Na primeira fase, os jogos foram Grupo A x Grupo B.

Porém, a classificação foi feita de forma geral, onde os oito melhores colocados avançaram à fase de quartas de final e os dois últimos foram rebaixados - São Francisco e Bragantino desceram à A2 de 2027.

Tanto a fase de quartas como de semifinal foram disputadas em jogo único, com a final sendo mantida em dois confrontos.