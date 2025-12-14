Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Neymar usa disfarce inusitado para andar por pontos turísticos de Nova York

Estadão Conteúdo

Neymar decidiu tomar medidas fortes para não ser reconhecido enquanto andava por Nova York em suas férias. Além de se proteger do frio do inverno americano, o atacante do Santos não quis deixar nem o rosto à mostra, diferentemente das outras pessoas que o acompanhavam.

O camisa 10 do Santos usou uma jaqueta puffer da Louis Vuitton, branca e rosa, com o capuz cobrindo toda a cabeça, e uma balaclava (máscara que cobre todo o rosto) lilás e branca. Dessa forma, não era possível saber quem era, como se ele fosse um lutador de luta livre mexicana.

Vestido assim, Neymar conseguiu andar ao lado da esposa, Bruna Biancardi, do "parça" Cris Guedes e a esposa dele, Bianca Coimbra, em grandes pontos turísticos de Nova York, como a Times Square e o Rockfeller Center. Nenê, jogador do Juventude, também esteve presente no passeio.

Cris Guedes chegou a publicar um vídeo relatando a "missão Neymar passar despercebido". Nas imagens, o amigo pergunta ao atleta o que achava de ser um cara normal, ao que Neymar diz que não estava muito normal, por causa das roupas. O vídeo mostra um momento em que o atacante tira a máscara para tomar sorvete - sem ser reconhecido. Biancardi e o próprio Neymar também postaram fotos.

O atleta de 33 anos deve realizar um procedimento no menisco do joelho esquerdo nos próximos dias para estar pronto na reapresentação no Santos em janeiro de 2026. Contudo, ele ainda precisa renovar o contrato com o clube.

Nos últimos jogos do Brasileirão, Neymar teve uma participação importante em evitar o rebaixamento da equipe da Baixada, com gols contra Sport e Juventude, mesmo jogando no sacrifício devido ao problema físico.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Brasileiro

Santos FC

Neymar

disfarce
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo

Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação

14.12.25 7h30

Futebol

Paysandu 2026: Júnior Rocha fala em método, organização e perfil ideal de reforços

Treinador deu entrevista exclusiva Núcleo de Esportes de O Liberal.

14.12.25 7h00

Carlos Ferreira

Quantas decisões cada atleta toma num jogo de futebol?

14.12.25 7h00

MANTO BICOLOR

Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo

O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016

13.12.25 18h56

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira

15.12.25 7h00

'Assumo minha responsabilidade e meu erro', admite Gabigol após pênalti perdido

14.12.25 23h42

Dorival reconhece dificuldades do Corinthians, valoriza plantel e pede 'respeito' à imprensa

14.12.25 23h32

FUTEBOL

Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo

13.12.25 18h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda