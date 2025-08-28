Capa Jornal Amazônia
Neymar treina após ficar fora da seleção e pode ser novidade do Santos na estreia de Vojvoda

O treinador argentino, por sinal, vem recebendo elogios nesses primeiros dias de trabalho na nova casa.

Estadão Conteúdo

Fora da lista de convocados por Carlo Ancelotti na seleção brasileira sob a justificativa que "não precisa ser observado", mas também por causa de um edema na coxa, o astro Neymar trabalhou a parte física nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé, sem demonstrar que ainda se ressente do problema.

O Santos recebe o Fluminense no domingo, na Vila Belmiro, na estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda, substituto de Cléber Xavier, e a presença do camisa 10 ainda é incerta. Mas ele trabalha forte para ficar {à disposição após cumprir suspensão na derrota por 2 a 0 diante do Bahia, no fim de semana passado.

Sem as tranças utilizadas nos últimos jogos, Neymar fez um circuito de corrida entre obstáculos, bateu bola, cabeceou, vibrou quando fez gol e ainda conversou com Vojvoda, o novo chefe e que já adiantou que espera contar com ele na maioria das partidas na luta contra a queda no Brasileirão.

O treinador argentino, por sinal, vem recebendo elogios nesses primeiros dias de trabalho na nova casa. "Os primeiros dias com Vojvoda foram muito bons, muito intensos. O técnico mostrou o projeto que tem para nós", frisou o meia Rolheiser, que espera ter mais espaço com o compatriota.

"Sabemos que viemos de jogos muito difíceis, com resultados complicados, e o primeiro e mais importante é trabalhar para a partida de domingo, focar nesse jogo, que sabemos que vai ser muito difícil. Mas estamos trabalhando e implementando o que o técnico quer, então estamos muito bem", continuou Rolheiser, que vinha sem crédito com Cléber Xavier, substituído nos intervalos quando começava ou no banco nos últimos jogos.

Confiante em volta por cima do Santos já a partir do duelo com o Fluminense, Rolheiser não admite tropeço na Vila Belmiro. "Conhecemos o Fluminense, o Mundial de Clubes que fez foi algo impressionante. Sabemos que tem jogadores muito bons, mas vamos jogar em nosso estádio, com a nossa torcida e sabemos que vão nos apoiar, que teremos o incentivo deles, o que será muito importante para que o estado de ânimo dos nossos jogadores seja muito bom. Vamos reverter essa situação e entregar tudo dentro de campo para levar o Santos adiante."

