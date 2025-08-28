Neymar treina após ficar fora da seleção e pode ser novidade do Santos na estreia de Vojvoda O treinador argentino, por sinal, vem recebendo elogios nesses primeiros dias de trabalho na nova casa. Estadão Conteúdo 28.08.25 15h53 Fora da lista de convocados por Carlo Ancelotti na seleção brasileira sob a justificativa que "não precisa ser observado", mas também por causa de um edema na coxa, o astro Neymar trabalhou a parte física nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé, sem demonstrar que ainda se ressente do problema. O Santos recebe o Fluminense no domingo, na Vila Belmiro, na estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda, substituto de Cléber Xavier, e a presença do camisa 10 ainda é incerta. Mas ele trabalha forte para ficar {à disposição após cumprir suspensão na derrota por 2 a 0 diante do Bahia, no fim de semana passado. Sem as tranças utilizadas nos últimos jogos, Neymar fez um circuito de corrida entre obstáculos, bateu bola, cabeceou, vibrou quando fez gol e ainda conversou com Vojvoda, o novo chefe e que já adiantou que espera contar com ele na maioria das partidas na luta contra a queda no Brasileirão. O treinador argentino, por sinal, vem recebendo elogios nesses primeiros dias de trabalho na nova casa. "Os primeiros dias com Vojvoda foram muito bons, muito intensos. O técnico mostrou o projeto que tem para nós", frisou o meia Rolheiser, que espera ter mais espaço com o compatriota. "Sabemos que viemos de jogos muito difíceis, com resultados complicados, e o primeiro e mais importante é trabalhar para a partida de domingo, focar nesse jogo, que sabemos que vai ser muito difícil. Mas estamos trabalhando e implementando o que o técnico quer, então estamos muito bem", continuou Rolheiser, que vinha sem crédito com Cléber Xavier, substituído nos intervalos quando começava ou no banco nos últimos jogos. Confiante em volta por cima do Santos já a partir do duelo com o Fluminense, Rolheiser não admite tropeço na Vila Belmiro. "Conhecemos o Fluminense, o Mundial de Clubes que fez foi algo impressionante. Sabemos que tem jogadores muito bons, mas vamos jogar em nosso estádio, com a nossa torcida e sabemos que vão nos apoiar, que teremos o incentivo deles, o que será muito importante para que o estado de ânimo dos nossos jogadores seja muito bom. Vamos reverter essa situação e entregar tudo dentro de campo para levar o Santos adiante." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Santos FC Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Paraenses conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro de Judô; confira Cinco judocas do Pará subiram no pódio no último final de semana, em São Paulo 28.08.25 14h23 Futebol Diogo Oliveira lidera artilharia do Paysandu na Série B com melhor aproveitamento entre goleadores Atacante tem taxa de conversão de 46%, mas boas atuações não evitam crise do Papão, lanterna da competição 28.08.25 12h10 Futebol Em busca de novos talentos, CBF realiza o Seminário Regional de Arbitragem em Belém Evento faz parte do projeto 'Arbitragem Sem Fronteira' e, neste ano, começou pela região Norte 28.08.25 11h55 Futebol Sávio desperta interesse do Sport-PE, e Remo deve antecipar renovação, diz jornalista Jogador estaria na mira do Leão da Ilha, mas, até o momento, nenhuma proposta oficial foi feita 28.08.25 11h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES DIA DE LEÃO! Remo pega Criciúma querendo quebrar tabu de décadas e entrar no G4 O Leão recebe o Criciúma na noite de hoje, às 21h35, no Mangueirão, em partida válida pela 24ª rodada da competição. Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times disputam diretamente uma vaga no G4 da competição 28.08.25 7h07 Futebol Marcos Braz ouve torcedores do Remo antes de confronto decisivo contra o Criciúma-SC Reunião ocorreu no Baenão e debateu o momento delicado do time na Série B 28.08.25 11h12 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 28.08.25 7h00 Futebol Árbitro relata agressão a Hugo Souza na súmula e arremessos de 'copos descartáveis' Jogador do Corinthians foi empurrado por torcedor, que invadiu o gramado 28.08.25 9h49