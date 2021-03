Neymar pede retorno de Karol Conká e Lumena para agitar BBB e comenta volta de Carla em paredão falso

O atacante do Paris Saint-Germain voltou a comentar sobre o reality show da Globo "Big Brother Brasil 21", nesta quinta-feira. Por meio de seu perfil no Twitter, o camisa 10 da Seleção pediu a volta de duas participantes para agitar o programa, pediu que a "sister" Carla Diaz volte do paredão falso para apimentar a atração e revelou seus novos prediletos.

Neymar comentou sobre 'BBB' no Twitter (Reprodução/Instagram Neymar)

- Saudades Karol Conká e Lumena - escreveu o jogador nas rede social. Vale lembrar que Neymar havia feito campanha para a eliminação das participantes e celebrado a saída delas do "BBB".- Carla, nunca te pedi nada... Volte para casa e toque o terror - digitou ele minutos depois. A participante foi eleita pelo público para participar de um paredão falso. A expectativa de Neymar é que o jogo se esquente após a novidade.

- O menor dummy que eu já vi. Muito boa a ideia - disse Neymar sobre o retorno de Carla ao programa.

Neymar ctrocou mensagens com o cantor Wesley Safadão e apontou Juliette e Carla como suas favoritas para vencer o programa, além de ter criticado Gilberto e Sarah na formação do "G3". O jogador já falou sobre os "brothers" em algumas oportunidades. Se recuperando de lesão, o craque da Seleção inclusive recebeu uma mensagem de Boninho, chefe do "Big Brother".