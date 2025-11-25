Neymar Pai anuncia compra da marca Pelé e Santos vai explorar imagem comercialmente A aquisição foi revelada em um evento fechado realizado no Museu Pelé, em Santos Estadão Conteúdo 25.11.25 21h18 A NR Sports, empresa comandada por Neymar da Silva Santos, pai de Neymar Jr., anunciou nesta terça-feira (25) a compra da marca Pelé, que até então era administrada pela agência americana Sport 10. A aquisição foi revelada em um evento fechado realizado no Museu Pelé, em Santos, com a presença de nomes históricos do futebol como Renato, Ricardo Oliveira e Pepe, além da filha do Rei, Flávia Arantes. O presidente do Santos FC, Marcelo Teixeira, também participou do evento e celebrou o retorno dos direitos ao Brasil. Ele destacou que, durante o período em que a marca esteve sob domínio estrangeiro, o clube não conseguiu firmar acordos para explorá-la comercialmente. "É uma noite histórica, um momento inesquecível para todas as gerações. Cumprimentar a visão do Neymar e de toda sua equipe, por trazer essa marca de volta ao Brasil", disse Teixeira. "Vamos poder explorar de forma comercial, alavancar receitas para que as duas marcas, Rei Pelé e Príncipe, continuem sempre ligadas", completou, fazendo referência a Neymar Jr. A campanha de lançamento tratou a aquisição como uma "repatriação", termo usado no vídeo promocional e repetido por Neymar Pai em seu discurso. A intenção, segundo ele, é "rejuvenescer a marca" e resgatar o legado do Rei do Futebol com novas estratégias de mercado. "E não vai ficar só no Pelé. Vamos proteger o Santos e suas lendas. Faremos o possível para que sejam homenageadas e apoiadas", disse o empresário. "É o começo de um trabalho desafiador e motivacional. A gente está tremendo porque quer fazer muita coisa acontecer." Histórico da marca Pelé Os direitos de imagem de Pelé foram vendidos pela primeira vez em 2005 à agência brasileira Prime. Até então, os contratos publicitários do ex-jogador eram gerenciados por seu assessor pessoal, José Fornos, o Pepito. Em 2012, a marca foi transferida da Prime para a Sport 10, empresa do britânico Paul Kemsley, ex-dirigente do Tottenham. Kemsley também esteve à frente da tentativa de refundação do New York Cosmos, clube em que Pelé atuou nos Estados Unidos. O projeto, iniciado em 2010, não teve sucesso e o clube encerrou as atividades novamente em 2021. Uma nova tentativa, sem o empresário, está em andamento. Após a morte de Pelé, em 2022, a família iniciou movimentos para tentar recomprar os direitos da marca. Em maio de 2023, quando o mausoléu do Rei foi aberto ao público, Edinho, filho do ex-jogador, afirmou estar buscando investidores para recuperar o controle sobre o legado do pai. Ele, no entanto, não participou do evento desta terça-feira. "Hoje eu busco reunir investidores para estar à frente de novo da marca Pelé. É simples no conceito, mas desafiador pelos valores envolvidos. É o meu sonho poder representá-lo profissionalmente e como filho", disse Edinho na ocasião. O Santos FC também fez diversas tentativas, ao longo dos anos, para se aproximar da marca e obter autorização para uso institucional, sem sucesso. Com os direitos agora nas mãos da NR Sports, a expectativa é de que o clube possa, finalmente, licenciar e explorar comercialmente a imagem de seu maior ídolo, em acordos que ainda serão definidos. 