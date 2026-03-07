Neymar não participa de atividades no gramado em treino do Santos para o jogo com Mirassol Estadão Conteúdo 07.03.26 20h07 O Santos realizou neste sábado mais um treino visando o jogo contra o Mirassol, que acontece na terça-feira, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O astro Neymar não participou das atividades no gramado com os demais companheiros e permaneceu na parte interna do CT Rei Pelé. Essa foi a terceira vez consecutiva que o camisa 10 não participou do treino com o elenco. Nesta temporada, o ídolo santista realizou apenas três jogos e foi o destaque do alvinegro na vitória contra o Vasco, pelo Brasileirão, quando anotou dois gols e afastou o clube da zona de rebaixamento. Por outro lado, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve contar com o meia Christian Oliva, que foi apresentado nesta semana, e já está regularizado no BID. O uruguaio de 29 anos estava atuando normalmente no Nacional-URU e pode ser acionado pelo treinador argentino contra o Mirassol. Outro reforço bastante aguardado na Vila Belmiro é o zagueiro Lucas Veríssimo, de 30 anos. Apesar da empolgação, o defensor revelado pelo Santos ainda não conseguiu deixar o Catar e deve demorar mais alguns dias para se juntar ao elenco. Diante do Mirassol, o time santista tenta emplacar duas vitórias consecutivas pela primeira vez no ano. A última vez que conseguiu o feito foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando emendou três triunfos seguidos contra Sport, Juventude e Cruzeiro, respectivamente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos Neymar treino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta 06.03.26 16h01 Futebol Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro. 06.03.26 14h50 Futebol Brian Macapá tem punição revertida pelo TJD-PA e pode ser relacionado para o Re-Pa de domingo (8) Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Papão, Bruno Castro. 06.03.26 12h17 futebol Jogo da final do Parazão entre Remo e Paysandu mobiliza 1.400 agentes Re-Pa de número 783 ocorre no próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão 06.03.26 12h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém. 06.03.26 11h58 VIRALIZOU Meme de Davi Brito viraliza e Chelsea entra na 'trend' para homenagear atacante brasileiro; entenda! Até a manhã deste sábado, o post do Chelsea já tinha mais de 3,6 milhões de visualizações 07.03.26 11h05 Futebol Castanhal e Capitão Poço disputam final inédita da Copa Grão-Pará no Modelão Decisão em jogo único vale vaga na Copa do Brasil de 2027 e terá arbitragem de campo totalmente feminina 07.03.26 8h00 APOIO Neste sábado (7), torcida azulina forma fila no Baenão para apoiar time antes da final do Parazão Torcedores acompanham o pós-treino do Clube do Remo antes da final do Campeonato Paraense 2026, deste domingo (8). 07.03.26 10h48