Neymar expressa torcida por Vini Jr. e fala sobre nunca ter ganhado a Bola de Ouro: 'Não é o máximo'

O atacante brasileiro Neymar ainda se recupera de uma lesão grave que sofreu no último ano. Na última segunda-feira (3), o jogador realizou o tradicional bale e leilão beneficente com a presença de várias celebridades. Durante o evento, em entrevista coletiva, o jogador falou sobre nunca ter sido considerado Bola de Ouro quando estava no auge da carreira.

O jogador destacou que as lesões que teve nas últimas temporadas o prejudicaram na corrida pelo troféu. No entanto, o atacante rechaçou qualquer tipo de injustiça, tanto com o esporte quanto com o prêmio.

“O futebol não foi injusto comigo, muito pelo contrário. O futebol me deu tudo o que eu tenho hoje. Não tenho nada do que reclamar. A Bola de Ouro é um sonho de todo o jogador, mas não é o máximo de tudo. Só de você ter o respeito das pessoas já vale a pena”, declarou.

Neymar também expressou sua torcida e admiração por Vinícius Júnior. O atacante do Real Madrid é um dos favoritos para ganhar a premiação. “Fico na torcida, mandei mensagem para ele antes e pós-jogo [da final da Champions League]. É um grande amigo que o futebol me deu e, com certeza, será coroado com a Bola de Ouro”, afirmou o brasileiro.

Fora dos gramados desde novembro do ano passado, Neymar se recupera de uma lesão no joelho. O atacante perdeu boa parte da temporada do Al-Hilal, da Arabia Saudita.