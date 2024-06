R70: 'Quero seguir quebrando os recordes', diz Vini Jr.

Polêmica

A PEC das drogas será pauta da Câmara dos Deputados amanhã. Comissão avalia proposta que criminaliza a posse e o porte.

Destruição

O lixo gerado pela cheia no RS chega a 47 milhões de toneladas, revelou estudo da Universidade do Rio Grande do Sul e da ONU.

Charge Vinicius Júnior (J.Bosco)

"Quero seguir quebrando os recordes.”

Vinicius Jr., atacante brasileiro, protagonista na conquista do 15º título do Real Madrid na Liga dos Campeões, sobre o futuro no futebol.

>DENGUE

VACINA

Dezessete cidades da região de Carajás, no Pará, vão receber vacinas contra a dengue em nova remessa de quase um milhão de doses enviada pelo Ministério da Saúde. No total, serão 656.172 doses de reforço e 335.200 doses de ampliação da campanha. Estão sendo vacinados crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade em 1.735 cidades brasileiras.

LISTA

Entre os municípios do Pará que vão poder ofertar a vacina estão Parauapebas, Canaã dos Carajás, Rondon do Pará, Marabá, Bom Jesus do Tocantins, Dom Eliseu, Itupiranga, São Geraldo do Araguaia, Curionópolis e Eldorado dos Carajás. Segundo o Ministério da Saúde, a proteção completa contra casos graves é feita com duas doses do imunizante incorporado no Sistema Único de Saúde (SUS).

>ELETRÔNICOS

APREENSÃO

Fiscais da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Itinga, da Secretaria da Fazenda do Pará, no município de Dom Eliseu, apreenderam, na semana passada, mercadorias importadas somando quase R$ 50 mil. A carga tinha como origem, na nota fiscal, a cidade de Belém e como destino cidades de Pernambuco, porém, em todas as caixas havia a indicação de entrega efetiva em Imperatriz, no Maranhão. Entre os produtos apreendidos estavam carregadores de celular, controles de TV box, relógios inteligentes e minicaixas de som sem fio. O detalhe é que a empresa remetente tem autorização apenas para o comércio de gêneros alimentícios. Por se tratar de mercadoria importada, a Receita Federal foi acionada.

>MEIO AMBIENTE

DEBATE

Belém receberá, nesta quarta-feira, 5, quando é comemorado o Dia do Meio Ambiente, a abertura da mostra “Sementes da Esperança e Ação: Transformando os ODS em Realidade”.

INTERNACIONAL

A mostra internacional já foi vista por mais 1,5 milhão de pessoas e chega ao Pará em uma realização conjunta da Secretaria de Estado de Educação, Soka Gakkai Internacional e Carta da Terra Internacional, também marcando os preparativos para a Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, a COP 30, que será realizada em Belém, no próximo ano. A mostra poderá ser conferida na sede da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc).

>CLIMA

PREVENÇÃO

Dados do Sistema de Informações e Análises sobre Impactos das Mudanças do Clima, plataforma criada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, aponta que dos 5.570 municípios brasileiros, 4.163, o equivalente a 74,73%, não têm plano de contingência para desastres geo-hidrológicos e possuem capacidade de resposta muito baixa em caso de ocorrência de inundações, enxurradas e alagamentos.

RISCO

O sistema aponta ainda que 1.232 municípios brasileiros têm alto índice de risco para esses fenômenos e outros 276 são apontados como em zona de risco muito alto. Esses números devem ser usados pelo governo para incentivar a implantação dos planos de contingência de maneira preventiva. Outro dado preocupante foi divulgado no relatório sobre o Estado do Clima na América Latina e no Caribe em 2023, elaborado pela Organização Meteorológica Mundial, da ONU.

EVENTOS EXTREMOS

Segundo o estudo, o Brasil teve 12 eventos climáticos extremos em 2023, sendo cinco ondas de calor, três chuvas intensas, uma onda de frio, uma inundação, uma seca e um ciclone extratropical. Nove desses eventos foram considerados incomuns e dois sem precedentes.

>PRONTO-SOCORRO

BALANÇO

Inaugurado no dia 18 de maio, o Pronto-Socorro da rodovia Augusto Montenegro, em Belém, encerrou o mês com 600 atendimentos na área de pediatria, que tem sido o atual foco dos serviços na unidade. O local tem sido usado também como suporte ao Hospital Regional Público Abelardo Santos, em Icoaraci. Nos próximos meses, contudo, o pronto-socorro passará a oferecer outras especialidades como cirurgia vascular e cirurgia geral.

EM POUCAS LINHAS

► O governo do Estado divulgou o balanço do programa “Governo do Pará nos Bairros”. Nos primeiros cinco meses deste ano, entre janeiro e maio, foram realizados 85 mil atendimentos em Belém e em Ananindeua. O programa foi criado em 2023 para aumentar a oferta de serviços como consultas médicas e jurídicas, emissão de documentos e até tratamentos estéticos.

► Termina hoje o prazo para que proprietários de veículos com finais de placas 07 a 37 façam o pagamento antecipado do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com desconto. O benefício é para quem não tem multas de trânsito e pode chegar a 15% do valor do imposto devido.

► Divulgado na última sexta-feira, o cartaz do Círio 2024 vem sendo muito elogiado pela simplicidade da peça. A Diretoria da Festa informou que a proposta “não é apenas celebrar a figura sagrada de Nossa Senhora de Nazaré, mas também convidar os devotos a refletirem sobre a importância da oração perseverante, sempre com Maria, Mãe de Jesus”.

► Segundo o Tribunal de Justiça do Pará, cerca de 15 mil pessoas de 40 comunidades, incluindo populações indígenas, serão beneficiadas com o 34º Ponto de Inclusão Digital (PID), instalado na comunidade de Parauá, a cinco horas de barco de Santarém. Esse é o Ponto a funcionar em uma área de reserva extrativista. A sala do PID é um espaço desenvolvido para garantir que a população que mora nas áreas mais distantes dos grandes centros possa participar de atos processuais e obter informações sobre ações em andamento. O serviço é prestado em parceria com prefeituras e outros órgãos do sistema de Justiça.

► O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, se reúne nesta semana com representantes do Banco de Desenvolvimento para a América Latina e Caribe e do banco Santander para tratar de preparativos para a COP 30. Entre os temas estão financiamento climático e recursos para conservação florestal.