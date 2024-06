Além de Neymar, Rafael Zulu também é sócio em empreendimento polêmico

O empreendimento nas praias que ganhou notoriedade por ter o nome de Neymar Jr. no foco, agora tem um novo capítulo. A polêmica envolvendo a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 3/2022, que dá margem à privatização de praias no Brasil tem a empresa do atleta, a NR Sports, à frente do ambicioso título de Caribe brasileiro.

Agora associou-se ao projeto para criar a Rota DUE, a DUE Incorporadora, que tem o ator Rafael Zulu como um dos sócios. De acordo com a coluna da Fábia Oliveira.

O projeto prevê 28 empreendimentos imobiliários nas praias de Porto de Galinhas e Carneiros, em Pernambuco, e de Maragogi, Antunes e Japaratinga, em Alagoas. O valor geral de venda (VGV) estimado desses empreendimentos é de aproximadamente R$ 7,5 bilhões.

O Rota DUE pode ser beneficiado caso a PEC seja aprovada e é isso que vem causando burburinhos nas redes sociais. Se aprovada, a proposta de emenda revogaria parte da Constituição, permitindo a transferência de terrenos de marinha para ocupantes particulares, Estados e municípios. Esses terrenos são áreas de 33 metros a partir da linha média de 1831. Atualmente, eles são geridos pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

O fato de Rafael Zulu aparecer agora ao lado de Neymar no empreendimento, também causou revolta em internautas. Após receber críticas, o ator chegou a fechar os comentários em suas publicações no Instagram.

Em um comunicado, o ator falou sobre a união em prol do projeto.

“Ter a NR Sports conosco é só mais uma confirmação do propósito em comum que nossas empresas têm de investir em nosso país, especialmente no Nordeste, e proporcionar cada vez mais oportunidades na região. Através do desenvolvimento consciente e da formação de mão de obra local, iremos possibilitar que as comunidades sejam beneficiadas de forma duradoura e significativa”, disse ele.

Sobre o empreendimento, o comunicado define como: “a Rota DUE é um marco para o futuro do Nordeste, onde o desenvolvimento socioeconômico anda de mãos dadas com práticas sustentáveis e a qualidade de vida das comunidades locais. Tornando-se, assim, um dos principais programas privados de desenvolvimento social da região e impactando positivamente a vida de muitas pessoas”.