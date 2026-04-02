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Neymar entra em campo com filhas antes de Santos x Remo

Jogador do Santos foi acompanhado por Mavie e Mel na Vila Belmiro antes da partida pelo Brasileirão

Hannah Franco
fonte

O jogador Neymar, do Santos, no aquecimento antes do início da partida com a equipe do Remo. (RODRIGO JESUS/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO)

O atacante Neymar protagonizou um momento de destaque antes da partida entre Santos e Clube do Remo, realizada na noite desta quinta-feira (2), na Vila Belmiro, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes do início do jogo, o jogador entrou em campo acompanhado das filhas Mavie, de 2 anos, e Mel, de oito meses.

A cena chamou atenção do público presente e repercutiu nas redes sociais. A caçula apareceu vestindo um body do Santos, enquanto Mavie usava um vestido amarelo e segurava um pirulito durante a entrada no gramado.

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Pouco antes da entrada em campo, Mavie também foi vista chegando ao estádio ao lado da mãe, Bruna Biancardi. Em um registro feito por uma torcedora, a criança aparece acenando para pessoas ao redor. “Mavie com toda sua simpatia”, comentou uma fã ao registrar o momento.

A presença das filhas no gramado ocorreu durante o aquecimento do jogador, minutos antes do início da partida.

Dentro de campo, o Santos venceu o Remo por 2 a 0, com gols de Thaciano e Moisés. O resultado levou a equipe paulista aos 10 pontos, ocupando a 12ª colocação na tabela. Já o Remo permaneceu na lanterna da Série A, com seis pontos após nove rodadas.

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