Neymar entra em campo com filhas antes de Santos x Remo Jogador do Santos foi acompanhado por Mavie e Mel na Vila Belmiro antes da partida pelo Brasileirão Hannah Franco 02.04.26 23h05 O jogador Neymar, do Santos, no aquecimento antes do início da partida com a equipe do Remo. (RODRIGO JESUS/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO) O atacante Neymar protagonizou um momento de destaque antes da partida entre Santos e Clube do Remo, realizada na noite desta quinta-feira (2), na Vila Belmiro, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes do início do jogo, o jogador entrou em campo acompanhado das filhas Mavie, de 2 anos, e Mel, de oito meses. A cena chamou atenção do público presente e repercutiu nas redes sociais. A caçula apareceu vestindo um body do Santos, enquanto Mavie usava um vestido amarelo e segurava um pirulito durante a entrada no gramado. VEJA MAIS VÍDEO: torcedores do Remo provocam Neymar em jogo contra o Santos: 'não vai pra Copa' Coro aconteceu durante jogo contra o Santos na Vila Belmiro, após atacante ficar fora de convocação recente VÍDEO: torcedores do Remo provocam Neymar em jogo contra o Santos: 'não vai pra Copa' Coro aconteceu durante jogo contra o Santos na Vila Belmiro, após atacante ficar fora de convocação recente Pouco antes da entrada em campo, Mavie também foi vista chegando ao estádio ao lado da mãe, Bruna Biancardi. Em um registro feito por uma torcedora, a criança aparece acenando para pessoas ao redor. “Mavie com toda sua simpatia”, comentou uma fã ao registrar o momento. A presença das filhas no gramado ocorreu durante o aquecimento do jogador, minutos antes do início da partida. Dentro de campo, o Santos venceu o Remo por 2 a 0, com gols de Thaciano e Moisés. O resultado levou a equipe paulista aos 10 pontos, ocupando a 12ª colocação na tabela. Já o Remo permaneceu na lanterna da Série A, com seis pontos após nove rodadas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave neymar jr mavie mel bruna biancardi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37