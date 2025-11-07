Capa Jornal Amazônia
Neymar é relacionado no Santos para dura visita ao Flamengo e vira 'salvador da pátria'

Estadão Conteúdo

Desfalque na derrota do Santos diante do líder Palmeiras por causa do gramado sintético do Allianz Parque, Neymar será a grande esperança do santista no Maracanã, domingo. O astro foi relacionado por Juan Pablo Vojvoda e deve começar um jogo pela primeira vez após se recuperar de lesão.

Neymar antecipou a volta para estar mais perto dos companheiros e entrou nos minutos finais do empate por 1 a 1 com o Fortaleza, na Vila Belmiro. Mas acabou preservado na casa alviverde por causa do piso. Ele havia sofrido a lesão de grua 2 no reto femoral da coxa direita na casa do Atlético-MG, também com gramado sintético.

O Santos tem sete jogos no Brasileirão e precisa melhorar muito seu aproveitamento de 35,4% se quiser evitar o segundo rebaixamento da história. Depois de somar somente 33 pontos em 93 disputados, a equipe tem de alcançar ao menos 12 em 21 para evitar sustos.

Mesmo com a possibilidade de um quarto rebaixado não alcançar os 45 pontos, a diretoria santista trabalha com o número mágico e o retorno de Neymar é a aposta para uma arrancada nesta reta final de compromissos complicados.

Foi do astro o gol decisivo do triunfo por 1 a 0 no primeiro turno. Na ocasião, na Vila Belmiro, os cariocas desperdiçaram inúmeros gols e acabaram castigados no fim. Somar diante dos favoritos virou obrigação em sequência de jogos com os melhores.

O Santos perdeu do Palmeiras, visita o Flamengo e depois recebe novamente o líder além de hospedar o Mirassol antes de visita de decepções com o Internacional. Vojvoda aposta no "grupo de homens" por volta por cima nesta reta final de temporada.

