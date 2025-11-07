Neymar é relacionado no Santos para dura visita ao Flamengo e vira 'salvador da pátria' Estadão Conteúdo 07.11.25 15h38 Desfalque na derrota do Santos diante do líder Palmeiras por causa do gramado sintético do Allianz Parque, Neymar será a grande esperança do santista no Maracanã, domingo. O astro foi relacionado por Juan Pablo Vojvoda e deve começar um jogo pela primeira vez após se recuperar de lesão. Neymar antecipou a volta para estar mais perto dos companheiros e entrou nos minutos finais do empate por 1 a 1 com o Fortaleza, na Vila Belmiro. Mas acabou preservado na casa alviverde por causa do piso. Ele havia sofrido a lesão de grua 2 no reto femoral da coxa direita na casa do Atlético-MG, também com gramado sintético. O Santos tem sete jogos no Brasileirão e precisa melhorar muito seu aproveitamento de 35,4% se quiser evitar o segundo rebaixamento da história. Depois de somar somente 33 pontos em 93 disputados, a equipe tem de alcançar ao menos 12 em 21 para evitar sustos. Mesmo com a possibilidade de um quarto rebaixado não alcançar os 45 pontos, a diretoria santista trabalha com o número mágico e o retorno de Neymar é a aposta para uma arrancada nesta reta final de compromissos complicados. Foi do astro o gol decisivo do triunfo por 1 a 0 no primeiro turno. Na ocasião, na Vila Belmiro, os cariocas desperdiçaram inúmeros gols e acabaram castigados no fim. Somar diante dos favoritos virou obrigação em sequência de jogos com os melhores. O Santos perdeu do Palmeiras, visita o Flamengo e depois recebe novamente o líder além de hospedar o Mirassol antes de visita de decepções com o Internacional. Vojvoda aposta no "grupo de homens" por volta por cima nesta reta final de temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Santos FC Neymar Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida. 07.11.25 12h22 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18 Carlos Ferreira Perigos e fragilidades do Novorizontino 07.11.25 10h47 série b Ignácio Neto é o primeiro paraense a comandar o Paysandu em 15 anos Técnico estreia contra o Coritiba com o time bicolor já rebaixado na Série B 2025 06.11.25 16h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 FUTEBOL Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa 07.11.25 9h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira 07.11.25 7h00 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18