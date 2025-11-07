Perigos e fragilidades do Novorizontino

Segunda melhor defesa do campeonato, com 30 gols tomados, o Novorizontino só é superado pelo Coritiba, que tomou 21. O adversário do Remo neste sábado é muito forte no jogo aéreo defensivo e ofensivo, mas tem suas vulnerabilidades com bola no chão, principalmente diante de ataques rápidos, como é bem o caso do Leão. O time azulino se caracteriza pela velocidade nas transições e isso será um grande trunfo amanhã.

A ausência de Caio Vinícius é muito lamentável pelo potencial no jogo aéreo e pelo perfeito funcionamento nas infiltrações. Pedro Castro é bom substituto, mas não no mesmo nível. Já na entrada de Janderson no lugar de Diego Hernandez, o Remo perde na construção de jogadas e na bola parada, mas ganha nas ações individuais de velocidade, que devem virar um tormento diante da mobilidade limitada dos zagueiros grandalhões do Novorizontino.

Jogo da oportunidade

Matheus Nogueira; Bryan Borges, Lucca, Quintana, Reverson; Pedro Henrique, Carlos Eduardo, Anderson Leite; Marlon, Wendel Júnior e Vini Faria. O discurso de Ignácio Neto pra animar esse time é que o jogo contra o Coritiba, domingo, vale como oportunidade para se mostrar bem ao mercado. Pode render bom emprego em 2026.

Esse coerente e convincente discurso do técnico interino é uma ideia que pode dar muito certo se for "comprada" pelos atletas. Para o clube bicolor, o jogo é protocolar, mero cumprimento de tabela. Para os profissionais do Papão é para ser uma exposição estratégica em fim de temporada. O jogo, domingo, será às 20:30.

BAIXINHAS

* Jogos Novorizontino x Remo, Paysandu x Coritiba serão exibidos de graça no YouTube. Os dois jogos serão transmitidos pelo Canal Desimpedidos, com direito a serviço pre-jogo e todas as emoções com bola rolando, para azulinos e bicolores.

* O Clube do Remo usa azul marinho, do Reino Unido, inspirado na homenagem do London Roing Clube (Clube do Remo de Londres). O Príncipe William representa o Reino Unido em Belém na COP 30. Oportunidade para o clube paraense oferecer a camisa e outros brindes, além de comunicar à Família Real a razão do azul marinho num importante clube da Amazônia.

* Grego Panagiotis Tachtsidis não joga contra o Novorizontino. Está sendo preparado para o jogo seguinte, contra o Avaí, em Florianópolis. O atleta recuperou-se de lesão na panturrilha, mas ainda não está em condições de resistir à intensidade do jogo de amanhã no interior de São Paulo.

* Volante Pedro Henrique, sub 20 que está ganhando espaço no time profissional do Paysandu por causa do desmanche do elenco, deve emplacar seu nome como revelação da temporada, por méritos e pela falta de concorrência. Chega a hora do zagueiro Lucca também conquistar espaço para 2026.

* Na semana seguinte à goleada do Paysandu no Coritiba (5 x 2), em julho, saiu notícia na imprensa paranaense de que o atacante bicolor Marlon havia entrado no radar do Coxa. Se era verdade, certamente o atleta será mais observado no jogo de domingo. Afinal, no futebol a última impressão é a que fica.

* Zagueiro Kawan, cedido pelo Botafogo, ainda não foi acionado pelo Remo nesta Série B, mas está na delegação que viajou para os jogos contra Novorizontino e Avaí. Kawan é paraense e chegou a ser campeão paraense sub 15 pelo Leão Azul. Em seguida foi para o Botafogo, onde já jogou no time principal.

* Com média de público abaixo de 1.500 torcedores por jogo, o Novorizontino está distribuindo três mil ingressos bancados por patrocinadores para ter força nas arquibancadas contra o Remo. Torcedores do Leão Azul vão pagar 40 reais pelo ingresso. Assim mesmo, é esperada uma torcida expressiva de azul marinho.

* Técnico Marcelo Fernandes, que era alvo do Paysandu, renovou o vínculo com a Ponte Preta para 2026. Seguem as conversas com Helio dos Anjos para um acordo que junte num mesmo contrato parcelas da dívida ((R$ 2 milhões) e salários futuros, se a negociação resultar em contratação.