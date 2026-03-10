Capa Jornal Amazônia
Neymar detona histórias 'inventadas' sobre sua ausência: 'Tenho de ter saco para aturar vocês'

O Santos optou por deixá-lo fora do jogo desta terça-feira apenas por controle de carga física, de acordo com nota oficial

Estadão Conteúdo

Neymar trabalhou normalmente nesta terça-feira no CT Rei Pelé e fez questão de mostrar que está bem, sem impedimentos para ir a campo com o Santos, apesar da ausência diante do Mirassol. O craque aproveitou para desmentir as tantas teorias sobre o motivo de ser poupado nesta terça-feira.

O Santos optou por deixá-lo fora do jogo desta terça-feira apenas por controle de carga física, de acordo com nota oficial. Com clássico com o Corinthians no domingo, o astro será preservado por causa do tamanho do compromisso.

Mesmo assim, Neymar acabou se irritando por algumas "teorias" sobre sua ausência que, segundo ele, não passam de "invenções" de pessoas que o perseguem. Já em sua casa após os trabalhos matutinos, ele soltou um grande desabafo.

"Vamos lá então, já que muita gente está criando muuuuuitas teorias sobre o que está acontecendo comigo. E não está acontecendo nada. Se eu jogo machucado, como falaram no ano passado, eu estou errado. Se eu penso só em mim, eu estou errado, se me poupo, eu estou errado. Se eu jogo com uma dor ou com algo que possa agravar, eu estou errado", disparou, garantindo estar bem.

Sem citar nomes, ele foi duro com os desafetos. "É complicado hein, muito difícil acertarem. Caraca, muito difícil, muito difícil agradar todo mundo", reclamou. "O que mais me surpreende, quer dizer, não surpreende, são as pessoas, essa gente que parece estar do meu lado todos os dias e começam a inventar histórias, a falar isso, a falar como se fosse a maior verdade do mundo, como se os caras fossem o dono da razão, muito complicado isso aí. Tenho de ter saco para aturar vocês, hein."

