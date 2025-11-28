Neymar desafia lesão e marca golaço decisivo pelo Santos na Vila Belmiro

Em meio a uma lesão no joelho esquerdo, Neymar voltou a balançar as redes pelo Santos e marcou um golaço contra o Sport, nesta sexta-feira (28/11), pelo Brasileirão. Após nove dias afastado dos gramados, o camisa 10 retornou justamente em uma partida decisiva na Vila Belmiro, abrindo o placar e recolocando o Peixe na disputa contra o rebaixamento.

“Para ser sincero, não, não está tudo bem (sobre dor), mas as pessoas que têm que saber sobre a lesão são os médicos, eu e staff. Obviamente eles nunca vão prejudicar a minha carreira, sempre buscando o melhor para mim. Estou muito feliz pelo jogo de hoje e muito feliz pelo gol”, disse Neymar em entrevista de campo.

Ao ser questionado sobre a decisão de jogar, o atacante foi direto: “No final, quem tinha que decidir entrar era eu e eu decidi entrar em campo”, afirmou.

O gol saiu aos 25 minutos do primeiro tempo. Em um contra-ataque rápido, Guilherme avançou pela direita e encontrou Neymar livre pela esquerda. Cercado por cinco marcadores do Sport, o camisa 10 chamou a responsabilidade, driblou com categoria e finalizou no canto, sem chance para o goleiro.

O lance decisivo veio em um momento de forte pressão para o Santos, que precisava pontuar para manter vivas as chances de permanência na Série A. A presença de Neymar mexeu com o ânimo da equipe e da torcida, que gritou seu nome. Na comemoração, o jogador correu para abraçar amigos e a mãe.