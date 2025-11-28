Neymar desafia lesão e marca golaço decisivo pelo Santos na Vila Belmiro Ainda sentindo dores no joelho esquerdo, o camisa 10 decidiu entrar em campo e abriu o placar na Vila Belmiro em jogo crucial na luta contra o rebaixamento O Liberal 28.11.25 22h56 Em meio a uma lesão no joelho esquerdo, Neymar voltou a balançar as redes pelo Santos e marcou um golaço contra o Sport, nesta sexta-feira (28/11), pelo Brasileirão. Após nove dias afastado dos gramados, o camisa 10 retornou justamente em uma partida decisiva na Vila Belmiro, abrindo o placar e recolocando o Peixe na disputa contra o rebaixamento. “Para ser sincero, não, não está tudo bem (sobre dor), mas as pessoas que têm que saber sobre a lesão são os médicos, eu e staff. Obviamente eles nunca vão prejudicar a minha carreira, sempre buscando o melhor para mim. Estou muito feliz pelo jogo de hoje e muito feliz pelo gol”, disse Neymar em entrevista de campo. Ao ser questionado sobre a decisão de jogar, o atacante foi direto: “No final, quem tinha que decidir entrar era eu e eu decidi entrar em campo”, afirmou. VEJA MAIS Neymar é relacionado pelo Santos para jogo decisiva com o Sport na luta contra o rebaixamento Um triunfo é fundamental para o Santos na luta contra o rebaixamento para a Série B do Brasileirão Márcia Sensitiva diz que Neymar está sofrendo de 'amarração espiritual' e precisa de 'exorcismo' Espiritualista afirma que padrão de fraturas do craque não é normal O gol saiu aos 25 minutos do primeiro tempo. Em um contra-ataque rápido, Guilherme avançou pela direita e encontrou Neymar livre pela esquerda. Cercado por cinco marcadores do Sport, o camisa 10 chamou a responsabilidade, driblou com categoria e finalizou no canto, sem chance para o goleiro. O lance decisivo veio em um momento de forte pressão para o Santos, que precisava pontuar para manter vivas as chances de permanência na Série A. A presença de Neymar mexeu com o ânimo da equipe e da torcida, que gritou seu nome. Na comemoração, o jogador correu para abraçar amigos e a mãe. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave neymar neymar jr santos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00