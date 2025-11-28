Neymar é relacionado pelo Santos para jogo decisiva com o Sport na luta contra o rebaixamento Um triunfo é fundamental para o Santos na luta contra o rebaixamento para a Série B do Brasileirão Estadão Conteúdo 28.11.25 14h33 Neymar (Foto: Instagram @santosfc @raulbaretta_photo / Santos FC) O Santos divulgou na tarde desta sexta-feira, 28, os jogadores relacionados para o confronto contra o Sport, na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Neymar, que era dúvida. está na lista. O jogo ocorre às 21h30 (de Brasília) em um clima de alta tensão pela situação delicada do clube paulista na competição. Um triunfo é fundamental para o Santos na luta contra o rebaixamento para a Série B do Brasileirão. O time santista está na zona da degola, na décima sétima posição, com 38 pontos. O Vitória é o primeiro clube fora do Z-4, no décimo sexto posto, com 39 pontos. A equipe baiana joga no sábado, 29, contra o Mirassol, no Barradão. Na última rodada, no empate em 1 a 1 com o Inter, no Beira-Rio, Neymar desfalcou o Santos. O atleta ficou fora da partida por causa de dores no joelho esquerdo. Além do compromisso com o Sport, a equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda tem mais dois confrontos até o encerramento do Nacional. Na penúltima rodada, a equipe da Vila Belmiro viaja até Caxias do Sul para medir forças com o Juventude, outro rival que ocupa as últimas colocações. O último duelo vai ter o mando de campo e joga em casa diante do Cruzeiro Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos Neymar relacionado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00