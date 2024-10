Quando Neymar volta para a Seleção? Atleta completa um ano afastado dos gramados

Neymar completa nesta quinta-feira (17) um ano longe dos gramados, após sofrer uma grave lesão no joelho esquerdo em partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O incidente aconteceu em 17 de outubro de 2023, aos 43 minutos do primeiro tempo, no Estádio Centenário, em Montevidéu. O craque rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e machucou dois meniscos, lesões que o afastaram do futebol desde então.

Agora, Neymar vive a expectativa de retornar aos campos e à Seleção Brasileira ainda em 2024. Em fase final de recuperação, o camisa 10 do Al-Hilal, da Arábia Saudita, está próximo de ficar à disposição para a Data FIFA de novembro.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acompanha de perto a evolução do jogador, com a esperança de tê-lo novamente em campo nos jogos contra a Venezuela e o Uruguai, que acontecerão no próximo mês.

Já tem data para voltar?

A pré-lista de convocados precisa ser enviada aos clubes até o dia 27 de outubro, e a definição dos 23 nomes será divulgada em 1º de novembro. Contudo, Neymar só será chamado se conseguir atuar por seu clube antes da convocação, e a única oportunidade disponível será na próxima segunda-feira (21), quando o Al-Hilal enfrentará o Al-Ain pela Liga dos Campeões da Ásia.

Desde que estreou com a camisa da Seleção, em 2010, Neymar participou de 127 dos 189 jogos disputados pelo Brasil. Com ele em campo, o aproveitamento da equipe é de 78,6%, caindo para 63,3% em sua ausência.

Neymar foi reintegrado aos treinos do Al-Hilal em 29 de setembro, mas não está inscrito no Campeonato Saudita. Com isso, ele só pode atuar na Champions e na Copa até o fim de 2024.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)