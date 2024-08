Al Hilal goleia Al Nassr e comemora título da Super Copa da Arábia Saudita

O Al Hilal, comandado por Jorge Jesus, enfrentou o Al Nassr em um emocionante duelo na Supercopa Saudita. O jogo, que prometia ser bastante disputado, terminou sendo uma goleada para o time do "Mister". Apesar de sair atrás no placar com um gol de Cristiano Ronaldo, a equipe conseguiu uma virada espetacular no segundo tempo, goleando o rival por 4 a 1.

A partida aconteceu neste sábado (17), no Prince Sultan bin Abdul Aziz Sports City Stadium, na cidade de Abha. O Al Nassr, vencedor da Liga dos Campeões Árabes de 2023, abriu o placar com Cristiano Ronaldo nos minutos finais do primeiro tempo, alegrando o técnico Luís Castro.

No entanto, o segundo tempo foi dominado pelo Al Hilal. Logo aos 10 minutos, Milinković-Savić empatou o jogo, e pouco depois, Mitrović aproveitou uma falha na defesa adversária para virar o placar. O sérvio marcou novamente aos 24 minutos, ampliando a vantagem.

A goleada foi selada após um erro do goleiro Bento, que perdeu a bola na grande área, permitindo que Malcom, ex-Corinthians, finalizasse o jogo com o quarto gol.