Em transição, Neymar se reapresenta ao Al-Hilal para finalizar recuperação física

Com nove meses afastado dos gramados, o atacante Neymar retornou ao centro de treinamento do Al-Hilal para iniciar a fazer final de recuperação da lesão no joelho esquerdo. O brasileiro se reapresentou ao clube saudita nesta terça-feira (16), na cidade de Riade.

Em novembro do ano passado o jogador passou por uma cirurgia para corrigir a lesão no ligamento do joelho esquerdo que sofreu em jogo pela Seleção Brasileira, em outubro. Desde então, o atacante está em recuperação.

Neymar chega no CT do time para "treinar" sozinho. O time principal do Al-Hilal está na Áustria para fazer a pré-temporada, com os treinamentos e amistosos. Nas redes sociais, o clube divulgou imagens no jogador no centro de recuperação.

Jogador retornou ao centro de recuperação para fazer transição (Reprodução / Instagram / Al-Hilal)

Ainda não se sabe quando será o retorno do craque brasileiro. Em maio, o treinador do Al-Hilal afirmou que Neymar só deve está completamente recuperado e disponível em setembro.

O atacante chegou no clube em 2023 como uma das maiores contratações do futebol e despertou expectativas nos torcedores sauditas. No entanto, o jogador fez apenas cinco jogos com a camisa do Al-Hilal e marcou um gol antes de se afastar por conta da lesão.

Nesse tempo fora dos jogos, Neymar viu o time ser campeão Saudita, conquistar a Supertaça da Arábia Saudita e da Copa do Rei saudita.

Uma das grandes revelações do futebol brasileiro, Neymar está com 32 anos. O jogador começou a carreira no Santos, onde ficou até 2013. Depois disso, o atacante foi para o Barcelona, atuou por quatro temporadas e deixou o clube para ir para o PSG. Contudo, a passagem pela equipe francesa não terminou muito bem e em 2023 saiu para o Al-Hilal.