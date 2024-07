Neymar é vaiado por torcedores do Vasco durante apresentação de Coutinho em São Januário

Colegas de seleção brasileira ao longo da última década, Neymar não pôde estar presente, mas enviou o vídeo para a apresentação de Philippe Coutinho, contratado pelo Vasco, em São Januário. Ao aparecer no telão, no entanto, o camisa do Brasil e do Al-Hilal foi vaiado por torcedores presentes no estádio. Além disso, cânticos de "Coutinho é melhor que Neymar" foram entoados nas arquibancadas.

Na sequência da apresentação, que contou com uma série de vídeos de jogadores e colegas de Coutinho, Richarlison, ex-Fluminense e hoje no Tottenham, foi aplaudido. Publicamente, o atacante já revelou sua torcida pelo clube cruz-maltino.

Alguns motivos explicam o fato de Neymar ter sido vaiado em São Januário. O primeiro é a fase do atacante, que não entra em campo desde setembro de 2023 - quando se lesionou em uma partida da seleção brasileira contra o Uruguai - e as polêmicas que envolvem seu nome, como traições e festas. Além disso, ele teve seu nome vinculado ao Flamengo nos últimos meses, maior rival do Vasco.

Além de ter assistido a um jogo do clube rubro-negro no Maracanã, Neymar declarou seu carinho pelo Flamengo e desejo de defender as cores da equipe no futuro. Revelado pelo Santos, o atacante se transferiu para a Europa em 2013 e desde 2023 está na Arábia Saudita.

Depois de frequentar a zona de rebaixamento nesta edição do Campeonato Brasileiro, o Vasco vem dando sinais de reação na competição. O time vem de três vitórias seguidas, não perde faz quatro rodadas e ocupa a parte intermediária da tabela com 20 pontos.