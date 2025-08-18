Neymar compartilha mensagem do filho e responde: 'Papai vai se reerguer' Estadão Conteúdo 18.08.25 8h43 Poucas horas após a pior derrota de sua carreira, a goleada histórica do Vasco sobre o Santos pelo placar de 6 a 0, Neymar compartilhou uma mensagem do seu filho Davi Lucca nas redes sociais e prometeu "se reerguer". Ao fim da partida, disputada no MorumBis, o atacante havia chorado e classificara o resultado como "uma vergonha" e "uma m****". No fim da noite de domingo, o jogador do Santos compartilhou com seus seguidores uma mensagem carinhosa do seu filho. "Boa noite, pai. Sei que hoje foi um dia difícil para você e para nós, mas queria que você soubesse que nesses momentos difíceis, e quando ninguém estiver do seu lado, saiba que eu sempre estarei aqui ao seu lado para te apoiar", escreveu Davi Lucca. "Você é mais que um excelente pai, você é um ídolo, você é minha inspiração, e mesmo nos dias que você chora, quero que você saiba que eu te amo muito. Sempre tenha isso em mente. Tenha em mente que sua família está aqui do seu lado para te apoiar e te ajudar em todos os momentos, independente se é difícil ou bom. Você é MEU pai, e sempre saiba que eu estou aqui para você. Agora eu quero que você erga a cabeça e vá para cima deles como você sempre fez e fará. Você é f***. Te amo do fundo do meu coração." Neymar respondeu com uma mensagem mais curta: "Te amo, meu pequeno.... Papai vai se reerguer". Mais cedo, o atacante lamentara a goleada histórica também com poucas palavras. "Resumindo tudo: foi uma m****. É uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Todo mundo tem que botar sua cabeça no travesseiro, ir para casa e pensar no que quer fazer. Com a atitude de hoje, se tiver que fazer o que fizemos em campo não precisa nem se reapresentar na quarta-feira." A dura derrota custou o emprego do técnico Cléber Xavier. E voltou a deixar o Santos mais perto da zona de rebaixamento, após um revés contra um rival direto nesta briga. O Vasco conseguiu deixar a zona da degola com a vitória fora de casa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Neymar goleada filho mensagem COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Pablo Roberto, ex-Remo, acerta com Fortaleza até 2028 Meia de 25 anos deixa o Casa Pia, de Portugal, e será o 8º reforço do clube cearense na temporada 18.08.25 18h29 SÉRIE B Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português. 18.08.25 15h02 FUTEBOL Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador 18.08.25 13h47 Futebol Para alcançar ‘número mágico’ e evitar queda, Paysandu precisa de 50% de aproveitamento na Série B Clube bicolor amarga a vice-lanterna do campeonato, com apenas 21 pontos 18.08.25 12h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série B Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada 18.08.25 11h46 SÉRIE B Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português. 18.08.25 15h02 FUTEBOL Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador 18.08.25 13h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 18.08.25 7h00