Paysandu anuncia comissão para comandar reformulação do departamento de futebol

O Paysandu Sport Club anunciou nesta segunda-feira (3) a criação de uma nova Comissão de Futebol para conduzir o planejamento da temporada 2026. O grupo será responsável por liderar o processo de reformulação do departamento de futebol, incluindo rescisões, renovações e contratações de atletas e profissionais para o próximo ano.

A comissão será comandada pelo ex-presidente bicolor Alberto Maia e contará também com Ícaro Sereni, ex-diretor do clube, além dos atuais vice-presidentes Diego Moura e Márcio Tuma. Outro ex-presidente, Vandick Lima, exercerá a função de gerente de futebol.

Segundo o clube, o grupo já iniciou os trabalhos internos de avaliação e montagem do elenco para a próxima temporada. A diretoria informou ainda que, em breve, será feito um pronunciamento oficial por meio da PapãoTV GingaBet, com mais detalhes sobre as primeiras mudanças planejadas para 2026.

VEJA MAIS

Ano difícil e rebaixamento

A reestruturação no futebol bicolor ocorre após uma das piores temporadas da história recente do clube. O Paysandu está matematicamente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro com 3 rodadas de antecedência e apenas 27 pontos somados em 35 rodadas, desempenho que nem mesmo o rival Remo alcançou em sua queda de 2007, quando terminou com 36 pontos.

O rebaixamento, decretado com três rodadas de antecedência, também faz do Paysandu o time paraense que caiu mais cedo em uma edição da competição.