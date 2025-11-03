Paysandu anuncia comissão para comandar reformulação do departamento de futebol Grupo liderado por Alberto Maia contará com ex-dirigentes e atuais vice-presidentes para conduzir planejamento da temporada 2026 Iury Costa 03.11.25 16h08 Alberto Maia será o comandante da Comissão de Futebol (Cristino Martins / O Liberal) O Paysandu Sport Club anunciou nesta segunda-feira (3) a criação de uma nova Comissão de Futebol para conduzir o planejamento da temporada 2026. O grupo será responsável por liderar o processo de reformulação do departamento de futebol, incluindo rescisões, renovações e contratações de atletas e profissionais para o próximo ano. A comissão será comandada pelo ex-presidente bicolor Alberto Maia e contará também com Ícaro Sereni, ex-diretor do clube, além dos atuais vice-presidentes Diego Moura e Márcio Tuma. Outro ex-presidente, Vandick Lima, exercerá a função de gerente de futebol. Segundo o clube, o grupo já iniciou os trabalhos internos de avaliação e montagem do elenco para a próxima temporada. A diretoria informou ainda que, em breve, será feito um pronunciamento oficial por meio da PapãoTV GingaBet, com mais detalhes sobre as primeiras mudanças planejadas para 2026. VEJA MAIS Paysandu oficializa saída do técnico Márcio Fernandes; Ignácio Neto assume a equipe Decisão foi tomada após o rebaixamento à Série C, matematicamente confirmado na última rodada. Reta final! CBF divulga tabela detalhada das últimas duas rodadas da Série B Remo ainda está vivo na briga pelo acesso, enquanto o Paysandu cumpre tabela Ano difícil e rebaixamento A reestruturação no futebol bicolor ocorre após uma das piores temporadas da história recente do clube. O Paysandu está matematicamente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro com 3 rodadas de antecedência e apenas 27 pontos somados em 35 rodadas, desempenho que nem mesmo o rival Remo alcançou em sua queda de 2007, quando terminou com 36 pontos. O rebaixamento, decretado com três rodadas de antecedência, também faz do Paysandu o time paraense que caiu mais cedo em uma edição da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b rebaixamento esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU reformulação Paysandu anuncia comissão para comandar reformulação do departamento de futebol Grupo liderado por Alberto Maia contará com ex-dirigentes e atuais vice-presidentes para conduzir planejamento da temporada 2026 03.11.25 16h08 Futebol Paysandu oficializa saída do técnico Márcio Fernandes; Ignácio Neto assume a equipe Decisão foi tomada após o rebaixamento à Série C, matematicamente confirmado na última rodada. 03.11.25 13h42 Futebol Márcio Fernandes deve deixar o Paysandu após rebaixamento, diz jornalista Ignácio Neto deve treinar a equipe nos três jogos que restam na Série B do Brasileirão. 03.11.25 12h02 CAYU Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor. 02.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’ Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão 03.11.25 10h14 LUITA SEGUE Guto Ferreira após empate da Chape no último lance: 'Não tem nada perdido, vamos até o fim' Técnico lamenta gol sofrido no último lance contra a Chapecoense, mas garante confiança no elenco e destaca bom desempenho fora de casa antes dos dois próximos jogos decisivos 02.11.25 21h45 Futebol Presidente da Chapecoense critica torcida do Remo após empate no Baenão: 'Muito agressivos' Na súmula, o árbitro da partida relatou que objetos e até mesmo um rojão foram arremessados em direção aos jogadores da Chape no fim do jogo 03.11.25 10h44 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25