Nesta quarta-feira (24), Belém recebe o Fórum Estadual de Formação Esportiva

O Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) realizará, no dia 24, em Belém, em parceria com a Assembleia Paraense e o Sindicato dos Clubes Sociais do Pará (SINDICLUBES), mais uma edição do Fórum Estadual de Formação Esportiva. O evento acontecerá na sede campestre da Assembleia Paraense, das 14h30 às 20h, com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do Pará (SEEL), Comitê Olímpico do Brasil (COB) e Ministério do Esporte.

O objetivo principal do CBC ao realizar o Fórum é fortalecer a rede de clubes formadores, compartilhar experiências sobre a formação de atletas, direcionar recursos para um número maior de jovens em diversas modalidades e revitalizar o sistema esportivo nacional. O público-alvo do evento inclui dirigentes de clubes e associações formadoras de atletas, gestores municipais, profissionais de Educação Física, treinadores e atletas.

O CBC preparou um conteúdo especial para os gestores esportivos do Estado do Pará, abordando informações relevantes sobre a formação de atletas no país através dos clubes, além de apresentar ideias para ampliar o suporte aos atletas locais de alto rendimento nos municípios paraenses.

VEJA MAIS



O evento contará com três palestras, em uma única tarde, ministradas pelos multicampeões olímpicos e mundiais, membros do Colegiado de Direção do CBC e Embaixadores Lars Grael (vela) e Emanuel Rego (vôlei de praia). A ex-jogadora de basquete "Magic Paula", também membro do Colegiado de Direção do CBC, participará do evento.

"A nossa expectativa é de um evento marcante para o esporte paraense. Até porque é a terceira edição do Fórum - as anteriores foram no Paraná e em Pernambuco - e a quantidade de inscritos já superou as duas primeiras, o que aumenta a nossa expectativa e o nosso compromisso de realizar um belíssimo evento. Contamos com a presença de todos os inscritos, sem exceção, pois o CBC não está medindo esforços para levar para Belém a melhor de sua essência esportiva! Será um dia de muito aprendizado, com toda a certeza!" explica o gerente de Esportes e Relacionamento Institucional do CBC, Emerson Luiz Appel.

Para o SINDICLUBES, sediar o Fórum em Belém representa o cumprimento de um dever. "O SINDICLUBES entende que o CBC é o melhor caminho que os clubes possuem para fortalecer a formação de atletas olímpicos uma vez que oferece ampla gama de benefícios, como a qualificação dos profissionais que participam do relacionamento operacional com o CBC, seja com passagens aéreas para atletas e comissão técnica para participação em Campeonatos Brasileiros Interclubes, e melhor ainda, com recursos financeiros para aquisição de uniformes, materiais esportivos, equipamentos e até para pagar a folha de pagamento dos recursos humanos utilizados na formação de atletas dos clubes que estiverem aptos a receberem os recursos," destaca o presidente do SINDICLUBES, Salatiel Campos.

Para o presidente da Assembleia Paraense, Oscar Pessoa, sediar o primeiro Fórum na região Norte mostra a grandeza e referência da AP na formação de atletas. "O Sindiclubes não mede esforços para capacitar os gestores dos clubes do nosso estado, na busca da formação de atletas. Caso não houvesse a intermediação do sindicato junto ao CBC, este fórum não seria possível. Por sua vez, o CBC demonstra a sua intenção de universalização, para que regiões distantes do eixo sul-sudeste possam receber fomento," destaca Oscar.