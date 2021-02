Negociação avança e Crespo ganha força para ser o técnico do São Paulo

A busca do São Paulo por um novo treinador pode estar no fim. Isso porque o técnico argentino Hernán Crespo, de 45 anos, avançou as negociações com o Tricolor e ganhou força para ser o novo comandante da equipe em 2021.

São Paulo conversa com argentino: Listamos 25 técnicos promissores sem clubeA cúpula do Tricolor realizou entrevistas com cerca de dez treinadores. Desses dez três foram escolhidos para o comando do clube, sendo Crespo e os portugueses Marco Silva e Pedro Martins como os favoritos para o comando do clube.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO

No entanto, a negociação com Crespo teve novos capítulos no final da noite de domingo. O argentino tinha, além da proposta do São Paulo, uma oferta da seleção chilena, que atrasou as conversas com o Tricolor.

A questão financeira foi ressaltada nas reuniões da cúpula são-paulina com o técnico. Um ponto importante para Crespo se tornar o favorito para comandar o São Paulo foi a sua baixa pedida salarial, bem menor que os portugueses Marco Silva e Pedro Martins.

Crespo inclusive, já se despediu do Defensa y Justicia em post no Instagram. Sua saída do clube argentino era um ponto importante no processo de negociação. Ele foi campeão da última edição da Sul-Americana, e, conforme apurado pelo LANCE!, tinha algumas pretensões profissionais na equipe.

Ainda não há uma definição para o anúncio da contratação de Crespo caso ela aconteça. Enquanto busca um novo treinador, o São Paulo se prepara para encarar o Ceará, na próxima quarta-feira (10), às 21h, no Morumbi.