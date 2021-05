Nego do Borel curte noitada com Ronaldinho Gaúcho em Dubai

Nego do Borel está passando uma temporada em Dubai, nos Emirados Árabes. Depois de se envolver em diversas polêmicas no Brasil, o funkeiro resolveu passar um tempo longe do País. Mas, como os fãs e internautas estão acostumados, Nego sempre está na mídia por causar onde quer que esteja.

Dessa vez, o funkeiro encontrou por lá ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar vários meses preso no Paraguai, por estar portando passaportes falsos, o jogador de futebol está aproveitando novamente sua liberdade.





O funkeiro e Ronaldinho se encontraram e posaram durante uma noitada junto com o empresário Sultan, que está bancando a estadia de Nego durante a viagem a internacional.