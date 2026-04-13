NBA tem playoffs definidos e duelos dos play-in para a fase de mata-mata Estadão Conteúdo 13.04.26 11h06 A temporada regular da NBA chegou ao fim e agora os confontos dos playoffs foram definidos. Nesta nova etapa, as seis melhores equipes de cada conferência asseguram vaga direta no mata-mata. Já os times que terminaram entre o 7º e o 10º posto entram em quadra para jogar o play-in (repescagem que determina as duas últimas vagas em cada conferência). Os sétimos colocados enfrentam os oitavos em cada conferência. O vencedor deste duelo será o sétimo cabeça de chave e encara nos playoffs o segundo do Leste ou Oeste, a depender de qual conferência os times em questão pertencem. Já a definição do último cabeça de chave, que enfrentará os líderes de conferência, é mais complexa. Os times com a nona e décima melhor campanha se enfrentam em jogo único. O perdedor deste duelo está eliminado, enquanto o vencedor encara o perdedor do confronto entre sétimo e oitavo de sua respectiva conferência num jogo de vida ou morte que vale a última vaga nos playoffs. Já a partir desta terça-feira, o play-in terá início com dois confrontos. Pelo lado Leste, Charlotte Hornets e Miami Heat se enfrentam, em partida que será realizada no Spectrum Center. Já no Oeste, no Mortgage Matchup Center, o Phoenix Suns recebe o Portland Trail Blazers. Na quarta-feira, estão programados mais dois encontros para esta fase. O Philadelphia 76ers conta com o apoio de sua torcida no Xfinity Mobile contra o Orlando Magic, no Leste, enquanto no Oeste, o Los Angeles Clippers espera lotar o Inglewood diante do Golden State Warriors. Nesta temporada regular, o Detroit Pistons foi o destaque da Conferência Leste, fechou a disputa em primeiro lugar (60 vitórias e 22 derrotas) e chega embalado para os playoffs. Já pelo lado Oeste, o Oklahoma City Thunder terminou no topo, seguido de perto pelo San Antonio Spurs, que também realizou uma grande campanha. CONFIRA OS JOGOS PELO PLAY-IN (horários de Brasília) TERÇA-FEIRA 20h30 - Charlotte Hornets (9º) x Miami Heat (10º) 23h - Phoenix Suns (7º) x Portland Trail Blazers (8º) QUARTA-FEIRA 20h30 - Philadelphia 76ers (7º) x Orlando Magic (8º) 23h - Los Angeles Clippers (9º) x Golden State Warriors (10º) CONFIRA OS CONFRONTOS JÁ DEFINIDOS DOS PLAYOFFS (sem datas e horários definidos) LESTE Pistons (1º) x vencedor do jogo da última vaga do play-in Celtics (2º) x vencedor de 76ers x Magic Knicks (3º) x Hawks (6º) Cavaliers (4º) x Raptors (5º) OESTE Thunder (1º) x vencedor do jogo da última vaga do play-in Spurs (2º) x vencedor de Suns x Blazers Nuggets (3º) x Timberwolves (6º) Lakers (4º) x Rockets (5º) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete/NBA/playoffs COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES 11ª rodada Com empate, Remo se mantém na zona de rebaixamento do Brasileirão; confira a tabela Time azulino fecha a rodada a dois pontos do primeiro colocado fora da Z-4 13.04.26 11h24 futebol Paysandu avalia a contratação definitiva de Ítalo, artilheiro da equipe na temporada Clube bicolor tem interesse em comprar o jogador, que pertence ao Volta Redonda e está emprestado ao Papão 13.04.26 10h31 futebol 'Guerreira': Paysandu lança segunda camisa oficial da temporada 2026; confira Novo uniforme é predominantemente branco, com detalhes em azul na gola e nos punhos em retilínea 13.04.26 9h10 FUTEBOL Com polêmica da arbitragem, Paysandu empata em casa com o Brusque na Série C Papão e Bruscão ficaram no empate dentro da Curuzu pela 2ª rodada da Terceirona 12.04.26 19h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol 'Guerreira': Paysandu lança segunda camisa oficial da temporada 2026; confira Novo uniforme é predominantemente branco, com detalhes em azul na gola e nos punhos em retilínea 13.04.26 9h10 ESPORTE Técnico do Paysandu critica arbitragem após empate com o Brusque pela Série C: ‘confusa’ Júnior Rocha gostou do desempenho da equipe e pediu mais efetividade ao time na hora de decidir a partida 12.04.26 22h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Champions League da Ásia, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.04.26 7h00 Liga dos Campeões da AFC Al-Ahli x Al-Duhail: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela AFC Champions League Al Ahli e Al Duhail jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 13.04.26 10h45