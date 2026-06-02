NBA House celebra 10 anos no Brasil com megaestrutura de 6 mil m² em São Paulo para as finais Estadão Conteúdo 02.06.26 19h11 A NBA House chega à sua décima edição no Brasil e estará de volta ao Shopping Eldorado após dois anos no Parque Villa-Lobos, na capital paulista. O evento começa nesta quarta-feira, coincidindo com o início das finais da NBA entre San Antonio Spurs e New York Knicks, e vai até o dia 21 de junho. A presença de atletas da principal liga de basquete do mundo é um dos grandes atrativos da programação. O público brasileiro poderá interagir de perto com Gui Santos, único atleta do país na liga atualmente e ala do Golden State Warriors. Outro nome de impacto é o de Jaime Jaquez Jr., jovem do Miami Heat que tem forte conexão com a comunidade latina por conta de sua ascendência mexicana. Completando a lista de embaixadores, o ex-jogador Leandrinho Barbosa, campeão da NBA e eleito Sexto Homem do Ano em 2007, também participará das atividades. Entre as imersões, outro momento central da edição será uma homenagem especial a Oscar Schmidt, celebrando o legado do "Mão Santa", maior ícone do basquete brasileiro e membro do Hall da Fama, que faleceu no dia 17 de abril. Os visitantes terão acesso a estações de games e áreas voltadas à customização de tênis, além de uma loja oficial com produtos exclusivos. Outras atrações da NBA também estarão presentes, incluindo as equipes de enterradas acrobáticas Phoenix Flyers (Phoenix Suns) e Chicago Bulls Elevators, os grupos de dança Utah Jazz Dancers e D-Town Crew (Dallas Mavericks), além dos mascotes oficiais Chuck the Condor (LA Clippers) e Champ (Dallas Mavericks). A estrutura deste ano foi ampliada para mais de 6 mil metros quadrados, superando as edições anteriores em tamanho e conectividade com o público. Operado e promovido pela agência tm1, o espaço foi projetado para abrigar uma vasta programação que vai além das transmissões nos telões. Entre as principais novidades na área externa, destacam-se uma meia quadra oficial de basquete, painéis de LED interativos, além de áreas gastronômicas e lounges de convivência formatados para receber um público expressivo. No ano passado, o evento registrou a marca de 42 mil visitantes. Os ingressos estão disponíveis no sitewww.nbahouse.com.br, com opções que incluem pacotes premium e experiências VIP para os Fan Days, abertos para todas as idades durante o dia, e para as Game Nights, que exigem idade mínima de 12 anos para acompanhar as partidas noturnas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA NBA House finais COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Executivo do Remo diz que parada para a Copa vai ser importante para reformas no Baenão Estádio do Leão Azul passa por melhorias internas e no gramado 02.06.26 12h56 futebol Remo pode fazer amistoso contra equipe internacional, diz executivo Luís Vagner Vivian afirmou que os jogos estão sendo negociados, mas devem ser realizados contra uma equipe local e outra de expressão nacional ou até internacional 02.06.26 11h33 Futebol Show de nocautes e finalizações agita o Marajó Fight Combat em Anajás 02.06.26 10h35 Futebol Sopro de esperança para o Leão 02.06.26 10h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MERCADO DA BOLA Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão? Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube 31.05.26 19h27 on top Autor do gol da vitória do Remo, Marcelinho entra no 'time da rodada' do Brasileirão Lateral recebeu nota 8.1 e foi o destaque do Leão Azul no duelo contra São Paulo, no último domingo (31) 02.06.26 9h32 FUTEBOL Remo monitora mercado e planeja reforços para a sequência do Brasileirão Executivo azulino falou sobre chegadas e saída de jogadores para o campeonato e disse que clube vai fazer contratações 'pontuais' 02.06.26 12h28