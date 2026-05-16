Náutico atropela Operário-PR no Paraná e esquenta G-4 da Série B Estadão Conteúdo 16.05.26 18h41 O Náutico atropelou o Operário-PR pelo placar de 6 a 2, na tarde deste sábado (16), em partida realizada no estádio Germano Krüger, que abriu a nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto direto colocou frente a frente duas equipes que buscavam se firmar na parte superior da tabela de classificação. A vitória expressiva impulsionou o Náutico para a segunda colocação, somando agora 16 pontos, mesma pontuação obtida pelo seu rival Sport que domingo recebe o CRB, no Recife (PE). O Operário-PR, por sua vez, permaneceu com os mesmos 12 pontos na tabela, caindo para o nono lugar. A equipe de Ponta Grossa amarga o segundo revés seguido por margem considerável de gols na segunda divisão, porque tinha perdido por 3 a 0 para o CRB na rodada passada. Além disso, no meio de semana, foi eliminado da Copa do Brasil ao perder por 2 a 1 para o Fluminense, no Maracanã, no Rio. Os dois clubes já possuem compromissos agendados para a próxima rodada. O Náutico retorna ao Recife para enfrentar o Cuiabá na sexta-feira (22), às 19h, no Estádio dos Aflitos. Já o Operário-PR terá uma nova oportunidade de atuar diante de sua torcida buscando a reabilitação no torneio, recebendo o Criciúma no domingo (24), com início previsto para 20h30 no Germano Krüger. A etapa inicial foi movimentada e caracterizada pela alternância de domínio entre as equipes. O Operário-PR iniciou o confronto de forma ofensiva e abriu o placar logo aos sete minutos, após assistência de Aylon pelo setor direito que resultou no gol do experiente atacante Pablo. Na sequência, os mandantes adotaram uma postura retraída, permitindo o crescimento do Náutico, que alcançou o empate aos 26 minutos com uma finalização de Derek. O time paranaense desperdiçou chances em jogadas de bola parada e contragolpes, enquanto os visitantes foram cirúrgicos e conseguiram a virada aos 46 minutos com um gol anotado por Reginaldo. No segundo tempo, a equipe pernambucana construiu a goleada através de uma sucessão de ataques velozes e falhas defensivas do adversário. Logo aos sete minutos, Vinícius arrematou de perna esquerda da entrada da área para marcar um belo gol. Dez minutos depois, Júnior Todinho subiu no alto para aproveitar um cruzamento de Paulo Sérgio após a sobra de um escanteio e assinalar o quarto gol. O Operário-PR reduziu a diferença aos 21 minutos em cobrança de pênalti convertida por Boschilia, que deslocou o goleiro Muriel. Contudo, a reação paranaense foi interrompida no minuto seguinte, aos 22, quando Dodô concluiu assistência de Wenderson. No encerramento da partida, aos 48 minutos, Paulo Sérgio dominou cruzamento de Júnior Todinho e finalizou forte de esquerda, definindo o placar final histórico. FICHA TÉCNICA OPERÁRIO-PR 2 X 6 NÁUTICO OPERÁRIO-PR - Vagner; Mikael, Klaus, Jhan Torres (Felipe Augusto) e Moraes (Matheus Trindade); Índio, Neto Paraíba (Caio Dantas) e Boschilia; Aylon (Hildeberto), Pablo e Pedro Vilhena (Gabriel Feliciano). Técnico: Luizinho Lopes. NÁUTICO - Muriel; Reginaldo, Betão, Wanderson e Igor Fernandes; Luiz Felipe (Matheus Ribeiro), Wanderson (Samuel Félix) e Dodô (Leonai); Vinícius, Derek (Paulo Sérgio) e Victor Andrade (Júnior Todinho). Técnico: Hélio dos Anjos. GOLS - Pablo, aos 7, Derek, aos 26 e Reginaldo, aos 46 minutos do primeiro tempo; Vinícius, aos 7, Júnior Todinho, aos 17, Boschilia, aos 21, Dodô aos 22, e Paulo Sérgio, aos 48 do segundo. CARTÕES - Klaus, Boschilia e Hildeberto Pereira (Operário); Wanderson (Náutico). ÁRBITRO - Arthur Gomes Rabelo (ES). PÚBLICO - 2.527 torcedores. RENDA - R$ 58.140,00. LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). 