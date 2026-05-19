Nathan Fogaça marca no 1º toque, Mirassol vence Always Ready e está nas oitavas da Libertadores Estadão Conteúdo 19.05.26 23h17 O sonho do Mirassol na Libertadores segue cada vez mais real. Em sua primeira participação no torneio continental, o clube paulista garantiu vaga antecipada nas oitavas de final, ao derrotar o Always Ready por 2 a 1, nesta terça-feira, em Assunção, no Paraguai. O herói da noite foi Nathan Fogaça, que precisou de apenas um toque na bola para marcar o gol da vitória e colocar o time entre os 16 melhores da América. A partida foi disputada no estádio Tigo La Huerta, com portões fechados, após questões de segurança envolvendo a instabilidade política e manifestações recentes na Bolívia impedirem que o Always Ready atuasse em seu estádio, em El Alto. Sem a altitude como arma e longe de sua torcida, o time boliviano viu o Mirassol controlar grande parte do confronto. Com o resultado, o Mirassol chegou aos 12 pontos e disparou na liderança do Grupo G. Lanús e LDU, que ainda se enfrentam nesta quarta-feira, aparecem com seis pontos cada. Já o Always Ready permaneceu com três e está eliminado da competição. O Mirassol mostrou personalidade desde os primeiros minutos e rapidamente transformou o campo neutro em um ambiente confortável para impor seu estilo de jogo. A equipe de Rafael Guanaes controlava a posse, acelerava pelos lados e explorava os espaços deixados pela defesa boliviana. O domínio virou vantagem aos 10 minutos. Carlos Eduardo encontrou Alesson em profundidade pela esquerda, e o atacante cruzou na medida para Shaylon completar e abrir o placar. Mesmo em vantagem, o time paulista não reduziu o ritmo. Alesson quase ampliou pouco depois, obrigando Baroja a fazer grande defesa. Em seguida, Igor Cariús apareceu com liberdade após erro da defesa adversária, mas desperdiçou a oportunidade. O segundo gol chegou a sair aos 28 minutos, quando Alesson completou para as redes após jogada construída por Carlos Eduardo e Igor Cariús, mas o lance acabou anulado por impedimento confirmado pelo VAR. O Always Ready também teve um gol invalidado pouco depois. Maraude acertou belo chute após sobra na entrada da área, mas Darío Torrico participou da jogada em posição irregular, e o árbitro anulou após revisão. Na volta do intervalo, a partida ficou mais física, com entradas duras e uma sequência de cartões. O Always Ready passou a crescer no jogo e aproveitou uma falha defensiva do Mirassol para empatar aos 30 minutos. Triverio ganhou disputa na área e ajeitou para Maraude bater rasteiro, no canto esquerdo de Alex Muralha. O empate parecia recolocar pressão em um Mirassol que até então controlava a partida, mas Rafael Guanaes acertou em cheio nas mudanças. Aos 36 minutos, Nathan Fogaça entrou em campo e, praticamente em seu primeiro toque na bola, decidiu o confronto. Carlos Eduardo acionou Alesson, que encontrou o atacante livre dentro da área. Nathan finalizou firme para devolver a vantagem e encaminhar uma classificação histórica. Nos minutos finais, o Mirassol precisou suportar a pressão boliviana para confirmar a vitória. Victor Luis ainda acabou expulso após deixar o braço no rosto de Maraude, aumentando o drama nos acréscimos, mas a equipe paulista conseguiu resistir até o apito final. Na próxima rodada, o Mirassol enfrenta o Lanús na terça-feira, às 19h, no La Fortaleza, em Lanús (ARG). No mesmo dia e horário, o Always Ready visita a LDU, no Casa Blanca, em Quito (EQU). FICHA TÉCNICA ALWAYS READY 1 X 2 MIRASSOL ALWAYS READY - Alain Baroja; Carlitos Rodríguez, Richet Miranda, Marcelo Suárez e Dieguito Rodríguez (Medina); Fernando Saucedo (Passadore), Héctor Cuellar e Dario Torrico (Lima); Fernando Nava (Godoy), Jesus Maraude e Enrique Triverio. Técnico: Marcelo Straccia. MIRASSOL - Alex Muralha; Igor Cariús (Rodrigues), João Victor, Willian Machado e Victor Luis; Denilson (Chico Kim), Aldo Filho e Shaylon (Lucas Mugni); Carlos Eduardo, Alesson (Galeano) e Edson Carioca (Nathan Fogaça). Técnico: Rafael Guanaes. GOLS - Shayllon, aos dez minutos do primeiro tempo. Maraude, aos 30, e Nathan Fogaça, aos 36 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Hector Cuéllar, Saucedo, Nava e Maraude (Always Ready); Igor Cariús (Mirassol). CARTÕES VERMELHOS - Marcelo Straccia - técnico (Always Ready); Victor Luis (Mirassol). ÁRBITRO - Jose Burgos (URU). RENDA E PÚBLICO - Portões fechados. LOCAL - Estádio Tigo La Huerta, em Assunção (PAR). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Always Ready Mirassol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. 19.05.26 16h23 Futebol Com promoção, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Athletico-PR Na 18ª colocação com 15 pontos conquistados, o Leão pode sair da zona de rebaixamento em caso de vitória. 19.05.26 15h48 MMA Sport Club Marabá recebe em junho o FKS Fight Night com quatro disputas de cinturão em uma única noite 19.05.26 15h02 Futebol Vôlei: Remo conquista o acesso à elite do Brasileirão Sub-21 Equipe azulina terminou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes disputado em Praia Grande, no interior de São Paulo. 19.05.26 14h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES Cruzeiro resiste após expulsão de Gerson e segura empate com o Boca Juniors em La Bombonera 20.05.26 0h02 São Paulo tem sorte, apenas empata com Millonarios e mostra que dará trabalho a Dorival 19.05.26 23h47 Futebol Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. 19.05.26 16h23 CONVOCAÇÃO VÍDEO: Marcelo Adnet pede convocação de Alef Manga, do Remo, para Copa do Mundo 2026 Humorista citou o atacante do Clube do Remo durante reação à convocação da Seleção Brasileira 18.05.26 20h32