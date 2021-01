Treinador do Paysandu reclama da defesa em lance do gol do Remo: 'Estava desatenta'

O treinador do Paysandu, João Brigatti, fez uma entrevista coletiva curta, totalizando menos de cinco minutos. Tecnicamente, contudo, foi preciso na análise. "Acredito que o primeiro tempo foi irreconhecível", avaliou. "Não conseguimos posse de bola, domínio de jogo e é lógico que isso atrapalha demais", pontuou.

João Brigatti ainda comentou sobre o único momento de gol do Re-Pa em que um chute de bola parada é defendido parcialmente pelo goleiro Paulo Ricardo. O rebote terminou com chute preciso do remista Salatiel. "Houve o rebote, a defesa estava desatenta e tomamos o gol. No segundo tempo, perdemos situação para poder empatar. Mas enfim...", amenizou.

Brigatti vai tentar agir como um 'bombeiro', como se diz no meio futebolístico, para tentar amenizar os efeitos da segunda derrota seguida para o Remo. "Não é fácil você perder um clássico que valia o acesso. Mas é termos cabeça no lugar e só depende de nós", colocou. "Agora é pedir desculpas para a torcida, pois nós não comportamos tão bem. Precisamos de um jogo convincente", falou, referindo-se ao jogo contra o Ypiranga-RS. O Paysandu ainda está a uma vitória do acesso. Se vencer, garante matematicamente a vaga. "Não é fácil perder para o maior rival. Precisamos pensar pra frente. Nosso foco é o Ypiranga. A gente só depende de nós", disse. "Precisamos ter cuidado para termos uma semana focada. Da maneira que foi, valendo uma vaga de acesso e você é derrotado, lógico que precisa trabalhar o emocional. Precisamos sustentar um jogo que será muito difícil".