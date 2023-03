Magalhães Barata: com telão em praça pública, 400 pessoas assistem estreia de Rony pela Seleção

O município de Magalhães Barata, cidade onde nasceu o atacante Rony, do Palmeiras, parou neste sábado (25) para acompanhar a estreia do jogador paraense pela Seleção Brasileira. Um telão foi instalado pela prefeitura da cidade na Praça Manoel de Sena Barbosa, local em que centenas de pessoas ficaram concentradas para acompanhar a partida. Em campo, porém, o Brasil perdeu o amistoso contra o Marrocos por 2 a 1.

De acordo com os órgãos de segurança locais, mais de 400 pessoas estiveram presentes na Praça para acompanhar o jogo, números que superaram a expectativa da prefeita Marlene Borges já que o município é o terceiro menos populoso do Pará, com cerca de 7 mil habitantes.

“A população de Magalhães Barata está feliz por ver um filho ilustre representar nosso país na seleção brasileira", declarou a prefeita da cidade, que fica a pouco mais de 160 km da capital Belém.

Também presenciaram a partida moradores da Vila Quadros, comunidade em que Rony nasceu e foi criado e que fica na zona rural de Magalhães Barata. A mãe de Rony, no entanto, passou mal e deixou o evento mais cedo.

Sem gols

Logo em sua primeira convocação para a Seleção Brasileira o atacante Rony começou a partida como titular. O jogador - que foi formado no Remo e passou por Cruzeiro, Náutico, Albirex Niigata-JAP, Atlhetico Paraense e Palmeiras - teve poucas chances de marcar.

A melhor delas foi ainda no primeiro tempo, quando recebeu na área e bateu por cima do gol aos 13 minutos - o lance, porém, foi anulado por impedimento.

Rony (camisa 22) foi titular contra o Marrocos (MOSAAB ELSHAMY/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Rony foi substituído pelo técnico interino do Brasil, Ramon Menezes, aos 18 minutos do segundo tempo, dando lugar ao atacante Antony, do Manchester United. O atacante paraense deve retornar ao Brasil já neste domingo (26), para se reapresentar ao Palmeiras.

Uma nova convocação para Seleção Brasileira deve ocorrer em maio, já que a próxima data Fifa para amistosos entre seleções está prevista para junho. As eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 começam em setembro. A expectativa é que até lá a equipe já tenha um técnico efetivado.

