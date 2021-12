AO VIVO: acompanhe a outra semifinal da Copa Verde, entre Nova Mutum e Vila Nova

Um dos finalistas da Copa Verde será definido nesta quinta-feira, para enfrentar Remo ou Paysandu na grande decisão. Na outra chave da semifinal, Nova Mutum-MT e Vila Nova-GO duelam durante a tarde no Estádio Valdir Doilho Wons, no interior do Mato Grosso. No jogo de ida, no último dia 24, em Goiânia, o Vila venceu por 3 a 0 e pode perder por até dois gols de diferença que garante a classificação.

