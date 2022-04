Napoli x Roma: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (18/04) pelo Campeonato Italiano

Os times Napoli e Roma disputam nesta segunda-feira (18/04), em partida válida pelo Campeonato Italiano 2022. A partida está programada para começar às 14h (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Napoli x Roma?

A partida Napoli x Roma pode ser assistida pelo streaming Star+

Como Napoli x Roma chegam para o jogo?

O Napoli, com 66 pontos, ocupa a terceira posição do campeonato. Já o Roma, ocupa a quinta colocação do torneio nacional com 57 pontos.

FICHA TÉCNICA

Napoli x Roma

Campeonato Italiano

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália

Data/Horário: 18 de abril de 2022, 14h

Árbitro: Marco di Bello

VAR: Aleandro di Paolo

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Napoli: Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Anguissa, Lobotka, Ruiz; Lozano, Osimhen, Insigne. TÉCNICO: Luciano Spalletti

Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. TÉCNICO: José Mourinho

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)