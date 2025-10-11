Naná Silva derrota chilena e avança à primeira final como tenista profissional aos 15 anos

Potência na revelação de jovens talentos, o tênis brasileiro ganhou mais um nome promissor neste sábado. Aos 15 anos, Nauhany Leme da Silva, a Naná Silva, conquistou sua primeira ida a uma final como profissional ao derrotar a chilena Jimar Gonzalez, de virada, no ITF W15 de São João da Boa Vista.

Naná começou perdendo. A rival chilena levou a melhor no início de partida, vencendo os 4 primeiros games. A brasileira, porém, fez do fator casa uma motivação e se recuperou de maneira brilhante. Naná saiu vitoriosa por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

"Foi um jogo duro. No início eu acabei entrando um pouco desconcentrada. Eu estava perdendo de 4 a 0. Mas depois consegui impor o meu jogo e o que a gente estava trabalhando... A estratégia de jogo, acho que eu consegui fazer melhor", avaliou Naná em depoimento após a partida.

"E é isso. Ganhei, estou super feliz. Estou indo para a final amanhã e convido todo mundo a vir torcer aqui por mim", declarou a jovem tenista. "Me ajudaram muito. Eu estava perdendo de 4 a 0 e eu acho que eles me ajudaram muito. Acho que por isso eu consegui a virada. Só tenho a agradecer, gente", acrescentou sobre o apoio da torcida.

A grande decisão ocorre neste domingo, na Sociedade Esportiva Sanjoanense, com entrada gratuita. Naná, que deverá entrar para o ranking das 700 melhores tenistas do mundo, espera pela vencedora entre a argentina Justina Maria Gonzalez e a chilena Antonia Vergara.