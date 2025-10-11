Naná Silva derrota chilena e avança à primeira final como tenista profissional aos 15 anos Estadão Conteúdo 11.10.25 18h43 Potência na revelação de jovens talentos, o tênis brasileiro ganhou mais um nome promissor neste sábado. Aos 15 anos, Nauhany Leme da Silva, a Naná Silva, conquistou sua primeira ida a uma final como profissional ao derrotar a chilena Jimar Gonzalez, de virada, no ITF W15 de São João da Boa Vista. Naná começou perdendo. A rival chilena levou a melhor no início de partida, vencendo os 4 primeiros games. A brasileira, porém, fez do fator casa uma motivação e se recuperou de maneira brilhante. Naná saiu vitoriosa por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. "Foi um jogo duro. No início eu acabei entrando um pouco desconcentrada. Eu estava perdendo de 4 a 0. Mas depois consegui impor o meu jogo e o que a gente estava trabalhando... A estratégia de jogo, acho que eu consegui fazer melhor", avaliou Naná em depoimento após a partida. "E é isso. Ganhei, estou super feliz. Estou indo para a final amanhã e convido todo mundo a vir torcer aqui por mim", declarou a jovem tenista. "Me ajudaram muito. Eu estava perdendo de 4 a 0 e eu acho que eles me ajudaram muito. Acho que por isso eu consegui a virada. Só tenho a agradecer, gente", acrescentou sobre o apoio da torcida. A grande decisão ocorre neste domingo, na Sociedade Esportiva Sanjoanense, com entrada gratuita. Naná, que deverá entrar para o ranking das 700 melhores tenistas do mundo, espera pela vencedora entre a argentina Justina Maria Gonzalez e a chilena Antonia Vergara. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ITF W15 de São João da Boa Vista Naná Silva COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol e Fé Milagre de Círio? Lembre momentos que Remo e Paysandu conseguiram 'milagres' na Trasladação Jogos decisivos do Leão Azul e do Papão se misturaram à emoção da Procissão das Luzes em Belém 11.10.25 18h24 RE-PA780 Fenômeno azul! Torcida do Remo esgota ingressos para o Re-Pa em menos de 24 horas Torcida azulina esgota todas as entradas para o clássico contra o Paysandu, válido pela 32ª rodada da Série B. 11.10.25 11h35 Fé e futebol Torcedores de Paysandu e Remo fazem promessas por milagres na Série B: 'Tem que ter fé' Relatos do bicolor Caio Fávio e do azulino Alexandre Junior mostram como a gratidão e a esperança dos torcedores se unem na época da maior festividade do Pará 11.10.25 10h00 SÉRIE B Após vitória sobre Athletico-PR, chances de acesso do Remo sobem para 15%, aponta levantamento Equipe azulina chega à terceira vitória consecutiva e encosta de vez no G-4 da Série B 10.10.25 17h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado 11.10.25 7h00 Futebol Jogador do Remo vive expectativa pelo primeiro Círio de Nazaré em meio à disputa da Série B Meia Régis destaca fé e gratidão antes de participar da maior manifestação religiosa do Pará 11.10.25 9h00 RE-PA780 Fenômeno azul! Torcida do Remo esgota ingressos para o Re-Pa em menos de 24 horas Torcida azulina esgota todas as entradas para o clássico contra o Paysandu, válido pela 32ª rodada da Série B. 11.10.25 11h35 RE-PA780 Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras 10.10.25 16h39