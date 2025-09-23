Nadal faz denúncia sobre uso de sua imagem em vídeos falsos para conselhos financeiros Lenda do tênis afirmou que nunca endossou nenhum material com esse conteúdo Estadão Conteúdo 23.09.25 10h43 O ex-número um do mundo e um dos maiores nomes da história do tênis, Rafael Nadal fez um alerta sobre o surgimento de vídeos falsos online em que ele aparece oferecendo conselhos financeiros. O tenista aposentado afirmou, nesta terça-feira, que nunca endossou nenhum material com esse conteúdo. VEJA MAIS 'Eu me retiro do tênis profissional', diz Rafael Nadal ao anuncia aposentadoria "Quero compartilhar esta mensagem de cautela - algo incomum para minhas redes sociais, mas necessário", escreveu o ex-atleta espanhol em sua conta no Linkedin. "Nos últimos dias, junto com minha equipe, detectamos vídeos falsos circulando em algumas plataformas. Eles foram gerados com inteligência artificial, mostrando uma figura que imita minha imagem e minha voz. Nesses vídeos, sou falsamente creditado com conselhos ou propostas de investimento que, em nenhum caso, vêm de mim", concluiu. Bastante chateado com a situação, Nadal se referiu ao episódio em que está envolvido como uma "publicidade enganosa, completamente alheia" a ele. Ainda sobre o assunto, o tenista de 39 anos comentou sobre o desafio da sociedade de aprender a distinguir entre o que é real e o que é manipulado e destacou a necessidade de "promover um uso ético e responsável da tecnologia". "A inovação é sempre positiva quando serve as pessoas, mas devemos estar cientes dos seus riscos e agir com pensamento crítico", declarou. Com uma carreira pautada em grandes títulos, o espanhol ostenta 22 títulos de Grand Slams. O ex-tenista, que encerrou a carreira no ano passado, tem ainda uma medalha de ouro olímpica conquistada nos Jogos de Pequim-2008. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Nadal denúncia vídeos falsos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Guto Ferreira pede apoio da torcida do Remo e cita resgate da confiança no elenco; vídeo Novo técnico azulino falou pela primeira vez vestindo a camisa do Remo. Guto Ferreira chega com o clube brigando pelo acesso, mas desmotivado após tropeços principalmente jogando em casa 23.09.25 16h24 Futebol Com jogo marcado para o Baenão, CBF divulga tabela detalhada das rodadas 33 a 36 da Série B Campeonato se encaminha para a reta final e Remo e Paysandu terão duelos importantes 23.09.25 12h28 Futebol Ricardo Gluck Paul tem apoio integral e deve ser 'aclamado' na próxima eleição da FPF; entenda Atual vice da CBF, empresário não tem concorrente até o momento e iniciará o segundo mandato à frente da federação paraense em 2026 23.09.25 11h25 Jorge Ulisses Shooto Brasil 132, Wildemar Negueba mantém cinturão 23.09.25 10h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Paysandu vai pra tudo ou nada contra Novorizontino nesta terça-feira A pressão sobre o elenco nunca esteve tão alta, mas o time garante acreditar no milagre de conseguir 23 pontos nas 11 partidas que restam para o fim do campeonato, vendo o duelo em Belém como decisivo para manter vivas as esperanças de permanência 23.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (23/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa Intercontinental e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 23.09.25 7h00 Futebol Volta Redonda-RJ, próximo adversário do Remo, tem o pior ataque do campeonato Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (24), às 21h30, no Raulino de Oliveira 23.09.25 10h25 PRESSÃO Aguilera fala sobre volta do Paysandu a Curuzu e intima jogadores: 'Tem que sentir a p*rra da dor' Em entrevista a Rádio Liberal+, presidente do clube disse que o pedido foi feito por Márcio Fernandes e que atletas não devem ter medo de jogar no estádio bicolor 22.09.25 23h17