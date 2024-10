'Eu me retiro do tênis profissional', diz Rafael Nadal ao anuncia aposentadoria

“Enem dos Concursos”

Prazo para envio dos documentos da prova de títulos termina hoje. Resultado preliminar sai no dia 4 de novembro.



Dinheiro “esquecido”

Ainda restam R$ 8,59 bilhões disponíveis para resgate no Sistema de Valores a Receber (SVR), informou o Banco Central.

"Eu me retiro do tênis profissional.”

Rafael Nadal, uma das lendas do tênis e considerado o maior jogador da história no saibro, ao anunciar, ontem, que vai se aposentar.



>DESMATAMENTO

QUEDA



O Pará teve 37% de redução nos alertas de desmatamento em setembro de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023, segundo dados oficiais do sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgados ontem. Em setembro foram registrados 198 quilômetros quadrados de área recoberta por alertas de desmatamento no Estado, menor que no mesmo período do ano anterior, quando foram registrados 315 km². Em área, essa redução é de 117 km². Na comparação entre agosto e setembro de 2023 e 2024, o Pará teve redução de 25%. Em 2023, a área recoberta por alertas era de 519 quilômetros quadrados e este ano é de 390 km². Em relação ao ano que apresentou a maior área recoberta por alertas de desmatamento na série histórica, 2020, quando foram registrados 1.325 km², a redução em 2024 é de 71%, o que equivale a 935 km².



>FOGO

PRISÃO



A Polícia Federal anunciou que prendeu ontem uma pessoa suspeita de causar queimadas ilegais em terras da União, em uma área na zona rural de Novo Progresso, sudoeste paraense. Com o suspeito foram encontradas armas de fogo. A prisão faz parte das operações para repressão aos crimes ambientais. A operação vai continuar. Por meio de nota, a Polícia Federal declarou que “o combate ao desmatamento ilegal e às queimadas criminosas é prioridade” do órgão na região.



>VER-O-PESO

BOXES



A prefeitura de Belém prepara a entrega de 56 novos boxes aos trabalhadores de refeição do Ver-o-Peso. Com isso serão 120 boxes reformados e entregues aos permissionários. Já foram contemplados os setores de maniva, raízes, polpa, artesanato e refeições. O remanejamento para a nova feira do Ver-o-Peso começou em 26 de setembro deste ano.



REFORMA



A reforma do principal cartão-postal da capital paraense vai exigir R$ 64 milhões. Os recursos são do governo federal, repassados ao município via Itaipu Binacional. A obra contempla também a Feira do Açaí, os mercados de Carne e Peixe, além da Pedra do Peixe e a Feira Tradicional.



>ROMARIA

TERCEIRA



A Diretoria da Festa de Nazaré estima que 700 mil pessoas participarão, amanhã, da romaria rodoviária, a terceira das 14 que compõem a Quadra Nazarena. O percurso é de 24 quilômetros. Como de praxe, a imagem sai da Igreja Matriz de Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua, e vai até o trapiche de Icoaraci, para a saída do Círio Fluvial. O tempo estimado para o percurso é de três horas. Também no sábado será realizado o Círio Fluvial – a quarta romaria oficial –, que sai do trapiche do distrito de Icoaraci com destino à escadinha da Estação das Docas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou presença.



>EXPEDIENTE

SUSPENSO



O governo do Estado facultou o expediente na segunda-feira (14) pós-Círio, nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Poder Executivo. Os órgãos e entidades de serviços essenciais das áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais, estabelecerão escalas de serviço para manter o atendimento essencial.



>ELEITORES

DÚVIDAS



O Tribunal Regional Eleitoral do Pará atendeu 5.342 pessoas com dúvidas sobre a situação eleitoral, na semana da eleição municipal. O local de votação e o número da seção eleitoral foram as principais buscas. Os dados foram divulgados pela Ouvidoria Judicial do Tribunal Regional Eleitoral. Entre os municípios que mais utilizaram o serviço estão Belém e Ananindeua, com 2.730 e 2.064 atendimentos, respectivamente. Os eleitores também buscaram informações sobre a situação do título, a atuação como mesário, como justificar a ausência na eleição, entre outros.

Em Poucas Linhas

- Eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições municipais têm 60 dias, a contar do dia 6 de outubro, para justificar a ausência.



- A justificativa pode ser feita pelo e-Título ou pelo Sistema Justifica, disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral.



- O Brasil terá 73,6 mil novos casos de câncer de mama até 2025. Os dados são do Instituto Nacional de Câncer (Inca).



- A Secretaria de Estado de Justiça (Seju) realiza hoje, em comemoração ao primeiro ano de funcionamento do projeto “Meu Primeiro RG”, ação para emissão gratuita de RGs para crianças e adolescentes de zero a 12 anos.



- A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) ativou ontem o Centro Integrado de Operações de Controle em Saúde (CIOCS), para o Círio de Nazaré 2024.



- Na estrutura física do CIOCS atuará uma equipe composta por profissionais treinados para emergências, análise de dados e gestão de crise.



- A Marinha do Brasil informou que somente barcos inscritos poderão participar da romaria fluvial deste sábado. É obrigatório o uso dos adesivos e bandeiras fornecidos pela Secretaria de Estado de Turismo no momento do cadastro. As embarcações devem respeitar a capacidade e todos os ocupantes são obrigados a usar coletes salva-vidas.



- O Instituto Cultural Vale e a Vale prepararam uma série de iniciativas para o Círio deste ano. Até 13 de outubro será realizado o “Círio na Estação”, em parceria com a Pará 2000, que vai levar programação musical para a Estação das Docas. O local também será palco da apresentação do projeto Vale Música Belém, na chegada do Círio Fluvial, no sábado.



- No trajeto da procissão da noite de sábado, será apresentado um show de drones nas imediações do Forte do Presépio, na Cidade Velha.



- Durante as procissões da Trasladação e do Círio, o projeto Vale Música Belém fará apresentações em espaço na avenida Nazaré.