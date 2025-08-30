Nadadoras italianas são detidas por furto no aeroporto de Cingapura após Mundial Estadão Conteúdo 30.08.25 14h12 Duas nadadoras italianas, Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, foram detidas no aeroporto de Cingapura por furtar uma das lojas do local. A informação foi divulgada em nota oficial pela Federação Italiana de Natação. As atletas voltavam ao país natal após disputarem o Mundial de Natação na Ásia no começo do mês e tirarem férias em Bali, na Indonésia. Elas foram liberadas após intervenção da embaixada italiana. As investigações contra Tarantino e Pilato foram concluídas por um juiz local, que optou por emitir uma advertência e conceder a liberdade para as italianas. Segundo o jornal italiano Corriere dello Sport, Chiara colocou frascos de perfume furtados na bolsa de Benedetta, que conquistou medalha de bronze nos 50m peito - a sexta vez que ela subiu no pódio em Mundiais do esporte. Benedetta se manifestou por meio das redes sociais. Ela afirmou que colaborou com as autoridades locais, que o caso foi resolvido em poucas horas e que nunca teve a intenção de cometer atos inadequados. "Durante meu retorno da Ásia, infelizmente fui indiretamente envolvida em um episódio desagradável administrado pelas autoridades aeroportuárias de Cingapura. Em dias que deveriam ser principalmente de descanso e relaxamento mental, passei, longe de casa, por momentos particularmente difíceis, que felizmente se revelaram independentes da minha vontade, mas que me marcaram profundamente no plano humano", disse a atleta. "De qualquer forma, aprendi muito com essa experiência sobre prudência, responsabilidade individual e o valor das pessoas que me cercam. Agora volto a me concentrar com serenidade e maior determinação na minha carreira esportiva", acrescentou Benedetta Pilato na publicação. Em nota oficial, a Federação Italiana de Natação condenou o incidente, mas se reservou o direito de avaliar cuidadosamente o assunto. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave natação Mundial Benedetta Pilato Chiara Tarantino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 ESPORTE CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino 30.08.25 11h20 SÉRIE B ‘Torcedor tem o direito de cobrar, mas precisa acreditar em nós’, diz Jaderson Azulino acredita em evolução do time e mira resultado positivo contra o Amazonas. 29.08.25 18h50 SÉRIE B Leandro Vilela destaca necessidade de reação imediata do Paysandu: ‘Precisamos pontuar’ Meia reconhece momento difícil, pede pontuação diante do CRB e projeta mudança de postura para sair da zona de rebaixamento 29.08.25 16h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTE CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino 30.08.25 11h20 É HOJE! Com retornos, Paysandu visita o CRB em busca de reação para sair da lanterna da Série B Lobo quer vencer para encerrar o jejum de vitórias que já dura mais de um mês e permanecer na luta contra o rebaixamento 30.08.25 7h07 BALANÇO Reforços do Paysandu: quem vingou e quem não rendeu desde a janela de julho Papão trouxe dez atletas na última leva de contratações; alguns viraram titulares, outros já perderam espaço. Na atual janela, até o momento, foram apenas duas contratações. 30.08.25 10h10 Futebol CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão! Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B 21.08.25 15h22