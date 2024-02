Nadadora brasileira Mafê Costa quebra recorde no Mundial de Esportes Aquáticos, em Doha

A jovem nadadora brasileira Maria Fernanda Costa, de 21 anos, deixou sua marca no Mundial de Esportes Aquáticos, em Doha, disputando três provas e alcançando três finais. Mafê se tornou a primeira brasileira a participar da decisão dos 200m livre.

A brasileira alcançou a quinta posição na final dos 200m livre, estabelecendo um novo recorde sul-americano com o tempo de 1min56s85. Sua habilidade na piscina renderam elogios da comentarista Joanna Maranhão, que classificou o resultado como "excepcional".

Anteriormente, nas semifinais dos 200m livre, Mafê já havia conquistado o índice olímpico e batido o recorde sul-americano pela primeira vez, registrando o tempo de 1min57s11. Após a final, em uma entrevista exclusiva com o repórter Bruno Côrtes, ela compartilhou sua estratégia vitoriosa: "Foi a estratégia que a gente estava estudando desde ontem [baixar o tempo para 1min56s]. Estou feliz com o resultado e espero melhorar até as Olimpíadas. Preciso desenvolver muito meus fundamentos, mas é um passo de cada vez. Já quero voltar ao Brasil e treinar ainda mais para entrar na final olímpica."

Siobhán Haughey, de Hong Kong, que conquistou o ouro na prova com o tempo de 1min54s89, elogiou a brasileira; "Ela é muito talentosa. Obviamente, está indo muito bem. Tem uma longa carreira pela frente e, se continuar treinando, será incrível", disse.

Além da prova dos 200m livre, Maria Fernanda Costa teve uma performance brilhante em outras competições do Mundial de Doha. Ela bateu o recorde sul-americano nos 400m livre, terminando em quarto lugar na decisão. Além disso, integrou o revezamento 4x100m livre feminino, que alcançou a final e garantiu vaga para Paris 2024.

No geral, o Brasil tem se destacado no Mundial de Doha, com Ana Marcela Cunha conquistando a medalha de bronze nos 5km da maratona aquática.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)