Nadador do Remo acusa técnico de homofobia e presidente promete investigar o caso internamente

Henrique Silva, 18 anos, atleta da natação do Remo, usou as redes sociais para acusar o presidente e um dos professores de natação de homofobia. Segundo a versão do nadador, ele e outros jovens gays teriam sido tolidos de demonstrarem afeto nas dependências do clube, algo que não ocorreria da mesma forma com casais heterossexuais. O clube se posicionou sobre o caso por meio de nota.

"Meu técnico começou falando que o presidente do clube teria visto, pelas câmeras, diversos casais homossexuais se beijando, se agarrando, dentro da sede. Primeiro ponto, quem são esses diversos casais se ele só viu meu amigo com seu namorado, apenas demonstrando afeto, sendo a primeira vez que acontece dentro do clube?", questionou Henrique.

O nadador foi taxativo em considerar a situação um ato de homofobia, alegando que casais heterossexuais não são repreendidos.

"A maior parte dos casais existentes lá são heterossexuais. Esses, sim, vivem se agarrando e se beijando, na frente de câmeras, crianças, pais, etc. Então por que ele pediu somente para chamar um grupo específico de pessoas? Eu digo o porquê: homofobia. O presidente pediu para o nosso técnico nos informar, pedir, para que nós (gays) sejamos mais discretos, porque segundo ele isso prejudica a sua imagem e do clube", escreveu o nadador no Twitter.

No final da tarde, o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, emitiu uma nota, divulgada no site oficial e nas redes sociais do clube. Ele nega que tenha dado qualquer ordem contra demonstração de afeto nas dependências do clube e prometeu investigar a atitude do técnico de natação.

"Na averiguação dos fatos, o professor citado já foi convocado para uma reunião que ainda não aconteceu. A partir disso, tanto a diretoria, na figura do presidente Antônio Carlos Teixeira, como o departamento jurídico do clube, irão tomar as medidas legais necessárias para esclarecimento dos fatos. Temos o maior orgulho do nosso quadro de atletas, colaboradores, assim como da nossa torcida, que é a maior do estado, e sua pluralidade em todos os sentidos. Aqui repudiamos veementemente qualquer tipo de discriminação", escreveu o mandatário.

A equipe de O Liberal tentou contato com Henrique Silva, mas não obteve resposta até o momento.

Confira a nota do Remo na íntegra:

Nesta quarta-feira (17) fomos surpreendidos com uma postagem mencionando homofobia que logo se propagou nas redes sociais.

O Clube do Remo, como entidade esportiva que sempre participou de campanhas contra qualquer tipo de preconceito, vem repudiar veementemente tais acusações.

Na averiguação dos fatos, o professor citado já foi convocado para uma reunião que ainda não aconteceu. A partir disso, tanto a diretoria, na figura do presidente Antônio Carlos Teixeira, como o departamento jurídico do clube, irão tomar as medidas legais necessárias para esclarecimento dos fatos.

Temos o maior orgulho do nosso quadro de atletas, colaboradores, assim como da nossa torcida que é a maior do estado e sua pluralidade em todos os sentidos. Aqui repudiamos veementemente qualquer tipo de discriminação

Antônio Carlos Teixeira - Presidente do Clube do Remo

Clube emite novo comunicado

Horas depois da repercussão do caso, a presidência do Clube do Remo soltou um novo comunicado, informando que o fato foi apurado junto ao primeiro envolvido, o técnico de natação, que não teve seu nome revelado. A nota também encerra dizendo que o clube tomará providências quanto ao uso supostamente indevido do nome do presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira, o "Tonhão".

Com o objetivo de esclarecer o fato que ganhou repercussão nas últimas horas, os departamentos jurídico e de recursos humanos do clube ouviram o professor envolvido no caso ainda nesta quarta-feira (17).

Ele assumiu ter conversado com o atleta, mas nega que usou o nome do presidente e principalmente ter agido de forma preconceituosa. Esta teria sido uma interpretação de momento, tanto que na hora não houve qualquer tipo de reação e o atleta apareceu normalmente para treinar no dia seguinte. O professor reforçou ainda que em nenhum momento teve o objetivo de ir contra os preceitos legais e sociais, estes que sempre são seguidos pelo Clube onde trabalha, ajudando na missão de educar. O Remo aproveita a circunstância para reforçar que trabalhará ainda mais no combate a todos os tipos de preconceitos interna e externamente.

O clube lamenta algumas pessoas e perfis na internet, envolvendo aleatoriamente o nome do presidente Tonhão, acusado por muitos de ter feito algo que não fez. Providências serão tomadas contra os autores das publicações irresponsáveis.