Casal lésbico é proibido de se beijar em praça de alimentação de shopping por segurança

Na última segunda-feira (20), viralizou nas redes sociais uma discussão envolvendo duas mulheres e um segurança de um shopping, localizado em Niterói, no Rio de Janeiro. Segundo informações iniciais, as duas, moças, que seriam um casal, estariam trocando beijos e carícias na praça de alimentação do local, quando foram interrompidas pelo segurança, que alegou se tratar de um "ambiente familiar".

Nas imagens, é possível observar que uma das mulheres grita com o funcionário, o chamando de "homofóbico", que se mantém em pé, com as mãos para frente e com o tom de voz baixo, justificando que a ação não se tratou de um ato discriminatório. "Se fosse um casal hétero, você não teria feito isso", declara uma das mulheres ao segurança.

O caso ocorreu no Multicenter Itaipu, onde gestores estão apurando a conduta do funcionário que estava de plantão. As imagens serão analisadas para fins de esclarecimento.

Em nota oficial, a direção do shopping center informou que a administração abriu um procedimento interno para investigar o caso. "Durante o processo de investigação, gostaríamos de ressaltar que o profissional envolvido foi temporariamente regressado para a empresa prestadora de serviço. Reiteramos que o shopping Multicenter Itaipu repudia veementemente toda e qualquer forma de preconceito e preza pelo respeito entre clientes e colaboradores", concluiu.

Atitude divide opiniões

No X, antigo Twitter, as publicações de compartilhamento dos vídeos gerou comentários tanto de apoio ao segurança, quanto ao casal. "Libidinagem em local público é amoral, independente do gênero ou opção sexual dos indivíduos", afirmou um usuário. "A homofobia disfarçada de “respeito” nunca vi ninguém chegar em casal hétero se beijando pra falar que ali não pode pq é um local de família", relatou outro.