TJDFT anula condenação de Piquet por racismo e homofobia

Na última quarta-feira (11), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) anulou a condenação do tricampeão da F1 Nelson Piquet por falas racistas e homofóbicas referentes a Lewis Hamilton e a Nico Rosberg . Em março, Piquet havia sido condenado pela 20ª Vara Cível de Brasília a pagar R$ 5 milhões em indenização.

Piquet tentou solicitar um recurso à sentença em maio deste ano, no entanto, a juíza Thaissa de Moura Guimarães negou o pedido. Na quarta, o TJDFT aceitou novo recurso do ex-piloto e o juiz Aiston Henrique de Sousa, que avaliou a ação pela 4ª Turma Cível do TJDFT, anulou a sentença.

As entidades autoras do processo, ligadas ao movimento negro e LGBTQIA+, podem recorrer no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF).

VEJA MAIS

O que Nelson Piquet sobre Hamilton?

As declarações de Piquet sobre Hamilton foram feitas durante uma entrevista em junho do ano passado. O ex-piloto usou o termo racista "neguinho" diversas vezes para se referir a Hamilton.

"O "neguinho" meteu o carro e deixou. O Senna não fez isso. O Senna não fez isso. Ele foi, assim, "aqui eu arranco ele de qualquer maneira". O "neguinho" deixou o carro. É porque você não conhece a curva; é uma curva muito de alta, não tem jeito de passar dois carros e não tem jeito de passar do lado. Ele fez de sacanagem", disse Piquet, na época.

O que Nelson Piquet sobre Keke Rosberg?

Na mesma entrevista, o ex-piloto da Fórmula 1 ainda ofendeu o ex-rival Keke Rosberg e o antigo adversário do heptacampeão, Nico Rosberg, e emitiu ainda um comentário homofóbico ao voltar a falar sobre o piloto da Mercedes.

"O Keke? Era uma b... Não tinha valor nenhum", afirmou. "É que nem o filho dele [Nico]. Ganhou um campeonato. O neguinho [Hamilton] devia estar dando mais c... naquela época e ‘tava’ meio ruim", acrescentou o ex-piloto.