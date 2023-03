Nelson Piquet é condenado pela justiça a pagar R$ 5 milhões a Lewis Hamilton

Nelson Piquet, ex-piloto e tricampeão da Fórmula 1, foi condenado, após os episódios envolvendo racismo e homofobia e deverá pagar R$ 5 milhões em danos morais, a Lewis Hamilton, piloto da Mercedes e heptacampeão mundial. A decisão aconteceu ontem, 24, por meio da 20ª Vara Cível de Brasília, que julgou os comentários feitos durante entrevista.

O caso ocorreu em novembro de 2021, durante uma entrevista, quando Piquet disse: “O neguinho (Hamilton) devia estar dando mais c*… naquela época e ‘tava’ meio ruim”, declarou Piquet se referindo-se a queda de Hamilton no Grande Prêmio da Inglaterra com Max Verstappen.

O juiz Pedro Matos de Arruda reconheceu que por Piquet ser uma pessoa pública de fama internacionalmente, as suas ofensas não poderiam passar. “Esta ofensa é intolerável. Mais ainda quando se considera a projeção que é dada quando é uma pessoa tão reconhecida e tão admirada como o réu”, foi a sentença do Juiz.

O piloto declarou que o objetivo da ação era para mudar “mentalidades arcaicas”. Piquet chegou a pedir desculpas ao britânico e disse que seus comentários foram mal traduzidos.

Hamilton recebeu a cidadania brasileira honorária em junho passado. Ele é o único piloto negro do esporte. As acusações foram feitas por quatro grupos de direitos humanos, entre eles, a Aliança Nacional LGBT+ do Brasil, com o objetivo de que Piquet pagasse R$ 10 milhões por, supostamente, danos morais.

