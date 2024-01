Clube do Remo realiza palestras focadas em natação e modalidades aquáticas

O Clube do Remo realizará palestras abertas ao público, focadas em natação e outros esportes aquáticos, nesta terça-feira (9), a partir das 18h, na Sede Social do clube. As palestras terão como foco inspirar atletas das modalidades, além de falar sobre como agir em situações adversas que podem ocorrer dentro d’água.

Um dos palestrantes será Edilson Silva, multicampeão cria da natação azulina, que falará um pouco da trajetória no esporte, até a chegada na Seleção Brasileira de natação, além das conquistas na categoria master, quando foi consagrado o melhor do mundo com direito a recorde nos 50 metros costas.

Além do atleta, o médico Bruno Noronha, que faz parte do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp), falará sobre situações que podem ocorrer durante treinamentos ou campeonatos, e como agir de forma correta e eficiente para evitar graves consequências.

Serviço

Palestras esportes aquáticos

Data: terça-feira (9)

Hora: 18h30

Local: Salão de Festas - Sede Social do Remo, Av. Nazaré