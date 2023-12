Campeonato Paraense de Natação começa no próximo dia 18, no parque aquático da UEPA

O calendário da natação paraense já está montado. Entre os dias 18 a 22 de janeiro de 2024 acontecerá o Campeonato Paraense de Natação, a ser realizado no parque aquático da ESEF, campus 3, com organização da Federação Paraense de Desportos Aquáticos – FPDA.

O evento é composto por cinco etapas, com a maioria das competições ocorrendo à tarde, a partir das 14h.

Mauro Freitas, presidente da FPDA, explicou que a escolha dos horários diurnos considera as férias escolares dos atletas. Além disso, o parque aquático estadual enfrenta problemas de iluminação, aumentando o risco de acidentes para os competidores.

Devido à falta de manutenção, o parque olímpico tem sofrido deterioração progressiva ao longo dos anos, sendo sua última reestruturação realizada em 2019.

Bolsa

Outro ponto levantado pela entidade desportiva é em relação à concessão de bolsas para os atletas federados.

“A federação decidiu reavaliar os tempos e índices dos atletas federados que será feito por Ernesto Herrera (Diretor Técnico), Glauco Aquino (Diretor de Natação) e Clodovane Lago ( Vice-Presidente ). Os 10 mais bem colocados serão premiados com a Bolsa que será no mesmo valor do Bolsa Talento do Governo”, ressaltou o presidente.

A bolsa será paga nos 12 meses do ano de 2024 com recursos próprios do dirigente.

“Tão logo sair resultado da avaliação técnica a federação realizará reunião com os atletas”, explicou Freitas