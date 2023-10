Uepa oferece aulas de saltos ornamentais; inscrições estão abertas

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) abriu nesta segunda-feira (16) as inscrições para aulas de saltos ornamentais oferecidas por meio do projeto de extensão SaltaUepa. As aulas são para crianças a partir de oito anos e adultos, e devem ser realizadas no complexo do parque aquático do Campus III da Universidade.

O projeto pretende estimular a prática de atividades esportivas, e contribuir para a qualidade de vida e o condicionamento físico dos participantes, além de ser uma oportunidade de despertar talentos.

VEJA MAIS

As inscrições podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, no Laboratório de Anatomia e Antropometria em Educação Física (Laapef), também localizado no Campus III da Uepa, na Avenida João Paulo II. As vagas são limitadas.