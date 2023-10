Uepa lança processos seletivos para Licenciatura em Letras-Libras e Música; saiba como se inscrever

Na última quarta-feira (11), a Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou os editais dos processos seletivos específicos para dois cursos de Licenciatura: Letras Libras e em Música 2024. O período de inscrições começa na próxima segunda-feira (16) e termina no dia 31 de outubro. As provas estão marcadas para o dia 26 de novembro, já os resultados finais estão previstos para o mês de dezembro.



Segundo informações dos respectivos editais, as solicitações de isenção podem ser realizadas até o dia 21 de outubro, e estão direcionadas para Pessoas com Hipossuficiência Econômica, Servidores da Uepa e seus dependentes e Pessoas com Deficiência (PcD). Conforme o edital, 30% das vagas estão destinadas aos candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em cursos regulares ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos em instituições públicas de ensino.

VEJA MAIS:

Processo seletivo para Licenciatura em Música

Além disso, 20% das vagas ofertadas também foram direcionadas aos candidatos que autodeclararem negros ou indígenas e que também tenham cursado integralmente o Ensino Médio em cursos regulares ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos em unidades públicas de ensino. Já 50% do total das vagas são para os candidatos não cotistas.

No total, há 94 vagas disponíveis em Belém, Bragança e Santarém. O processo de inscrição deve ser feito de forma on-line. As provas serão em duas etapas: Prova de Redação e Prova Específica de Música. O primeiro teste envolve o Conteúdo Musical, que aborda conhecimentos dos códigos e símbolos da música, e o segundo teste é a Execução Musical, no qual o candidato deve realizar execução de uma música de livre escolha em instrumento ou voz.

Letras-Libras

O processo oferta vagas para ouvintes e surdos, que tenham conhecimento básico da Língua Brasileira de Sinais (Libras). As inscrições também serão feitas pela internet, e o candidato deve escolher um Grupo de Vaga de Pessoa Surda ou Pessoa Ouvinte, em que pretende concorrer. O curso será ofertado no Campus I, em Belém, e oferta 44 vagas.



O edital está disponível no site e em Libras, no canal da Uepa no Youtube. A prova de seleção terá três partes objetivas de conhecimentos específicos de Libras, Língua Portuguesa e Matemática, além de uma parte discursiva de produção escrita.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do caderno de Cidades)