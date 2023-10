Pós-Graduação: confira quatro editais que estão abertos para cursos da Uepa

Há quatro editais abertos para programas de pós-graduação promovidos pela Universidade do Estado do Pará (Uepa), destinados aos estudantes. Os processos seletivos são para os núcleos de Matemática, Saúde, Pedagogia e ensino de Ciências na Amazônia. O período de inscrições de cada edital encerra ainda neste mês de outubro. Informações e mais detalhes sobre os processos seletivos, estão disponíveis no site da Uepa.

Saúde

O primeiro processo seletivo é para Residência Multiprofissional e em Área Profissional em Saúde, elaborada pela Comissão de mesmo nome do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), que fornece o preenchimento das vagas aos hospitais associados à Uepa, como a Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna; Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência; Hospital Ophir Loyola, Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará; Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna de Santarém, além da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará e Secretaria Municipal de Saúde de Bragança (SEMUSB).

O programa de residência está aberto no município de Santarém, Bragança e capital. Já a Área Profissional em Saúde é somente na cidade de Belém. As inscrições serão realizadas no site da Uepa, e terminam até o dia 19 deste mês. A prova será objetiva, com data marcada no dia 03 de dezembro. O início das aulas está previsto para o primeiro semestre de 2024. No total, serão 124 vagas disponíveis.

Matemática

O outro processo disponível é para turma de 2024 do curso de Mestrado Profissional em Ensino de Matemática, em Belém. O Programa de Pós- Graduação em Ensino de Matemática (PPGEM), que promove a seleção, informa que o início das aulas está previsto para o primeiro semestre de 2024. Os interessados devem realizar a inscrição por meio do formulário eletrônico disponível na página da Uepa. As inscrições devem ser feitas até o dia 28 deste mês. Estão sendo disponibilizadas 30 vagas.

Pedagogia

Também foi divulgado o processo de Pós-Graduação Lato Sensu em Transtorno do Espectro Autista: intervenções multidisciplinares em contextos intersetoriais. A Uepa, por meio do Centro de Ciências Sociais e da Educação (CCSE), informa que as vagas são destinadas para a criação de uma turma gratuita no município de Parauapebas, sudeste paraense.

As aulas serão de forma on-line e são 40 vagas disponíveis para professores e pedagogos da Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Parauapebas. As inscrições são gratuitas e estarão disponíveis até o dia 19 de outubro. Os interessados devem encaminhar sua inscrição no endereço eletrônico da Uepa.

Ciências na Amazônia

A Coordenação do Programa de Pós- Graduação em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia (PPGEECA), que também faz parte do CCSE da Uepa, também tornou pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo para a turma 2024 do curso de Mestrado Profissional em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia.

O curso tem duração de 24 meses. O início está previsto para o mês de fevereiro ou março de 2024, com data a ser divulgada no site do programa. Para solicitar a inscrição, o candidato deverá acessar o site da Uepa, no período entre os dias 12 até o dia 31 de outubro. Serão ofertadas 24 vagas para o Curso de Mestrado Profissional em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia, dentre elas, 11 vagas para a linha formação de professores de Ciências, processo de ensino e aprendizagem em diversos contextos amazônicos, e 13 vagas para a linha estratégias educativas para o ensino de Ciências Naturais na Amazônia.

