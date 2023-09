Pesquisa avalia percepção de romeiros no Círio de Nazaré de Vigia

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) iniciou pesquisa que poderá identificar o perfil dos romeiros-turistas que chegam ao município de Vigia de Nazaré, no nordeste do Estado, que tem o mais antigo Círio do Pará.

O levantamento está em curso e tem a parceria da Pastoral do Turismo (Pastur) e da Secretaria Municipal de Turismo de em Vigia. Até o final de setembro, qualquer pessoa que tenha visitado Vigia por ocasião da festividade pode responder o formulário online.

Romaria deste ano, no início do mês: pesquisa foca os turistas e romeiros (Thiago Gomes / O Liberal)

A expectativa dos pesquisadores é de que um grande número de pessoas se disponha a responder as perguntas. O estudo quer identificar características dos visitantes que participaram do 326º Círio de Nazaré de Vigia, ocorrido no último no dia 10 de setembro. A intenção é também captar as percepções das pessoas sobre a experiência delas no evento.

Levantamento do festejo



Segundo detalha o professor Admilson Alcântara da Silva, coordenador do campus XVII da Uepa em Vigia, a universidade não dispõe do curso de Turismo no município, mas a temática contempla a abordagem transversal desenvolvida pela instituição, capaz de envolver os alunos de outros cursos.

Tradição nazarena em Vigia é a mais antiga do Pará ( Thiago Gomes / O Liberal)

“Por mais que não haja a oferta do curso de Turismo no campus XVII da Uepa, o assunto envolve a história do município, a questão cultural, a produção literária e dados estatísticos, que podem ser bem trabalhados pelos alunos dos cursos de Letras, História e Matemática”, ressalta o professor.

Admilson Silva afirma ainda que o levantamento é um retorno da da Uepa ao município de Vigia, e para toda a região Guamá. "Nesse sentido, estamos contribuindo com a realização de um estudo pioneiro”, afirma.