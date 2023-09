Paraense de 15 anos é convocado para defender a Seleção Brasileira de natação na Copa Pacífico

Entre os dias 17 e 22 de outubro, a Colômbia vai sediar a Copa Pacífico de Natação, e é lá que o paraense Caio Vinicius, de 15 anos, vai tentar conquistar sua primeira medalha de ouro em uma competição internacional ao ser convocado para a Seleção Brasileira de natação.

“Essa convocação para mim é bem importante porque é fruto de todo o meu esforço e toda dedicação dia após dia. Minha expectativa para conquistar uma medalha é alta. Acho que tenho capacidade de enfrentar o pessoal lá fora. Quero atingir minhas melhores marcas pessoais”, disse o atleta.

Caio começou na natação aos 8 anos de idade, e hoje atua no Remo. Segundo o pai de Caio, Marcus Vinicius, o interesse pelo esporte foi inesperado.

“Um dia nós chegamos na escola para buscá-lo e não o encontramos no local de espera. Após muita procura, o encontramos na piscina. A professora no dia anterior tinha perguntado quem ia à natação e ele levantou o braço. Caio tinha levado sunga, toalha e não sabíamos. Depois fomos descobrir que a escolinha era paga. Então a professora viu que ele tinha potencial e o mandou fazer teste no Remo e lá ficou até hoje”, explica o pai.

Desde então ele já conquistou alguns grandes feitos, como a conquista de 3 ouros, 2 pratas e 1 quarto lugar no Troféu Walter Figueiredo, o primeiro lugar no ranking brasileiro na categoria Infantil, e chegando à final do Campeonato Brasileiro de Natação, além de ter sido indicado ao Troféu Romulo Maiorana 2022 na categoria Desportos Aquáticos.

Agora, Caio aguarda também a oficialização da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), já que a notícia da convocação foi repassada diretamente aos atletas e ainda não foi divulgada oficialmente. Além dele e outros atletas, a comissão técnica também já foi convocada pela Confederação, e todos devem se juntar no dia 16 de outubro antes de partir para a Colômbia.