Paraense Lucilene Sousa conquista 1 medalha de ouro e 2 de bronze em Mundial de natação paralímpica

A nadadora paraense Lucilene Sousa chega ao Pará para comemorar a conquista de três medalhas no Mundial de natação paralímpica de Manchester, Inglaterra. A última disputa dela na competição rendeu o primeiro lugar do pódio.

No sábado (05), Lucilene Sousa (S12), conquistou a medalha de ouro com Carol Santiago (S12), Matheus Rheine (S11) e Douglas Matera (S12), no revezamento misto 4x100 metros estilo livre para atletas com deficiência visual.

“É uma sensação de muita emoção com satisfação de dever cumprido. Me sinto honrada entre tantos”, contou a campeã.

“Agora me sinto, digamos, que cada vez mais experiente, seja pelas abdicações, seja frustração ou picos de muita emoção como o desse Mundial. O esporte tem seus altos e baixos como uma montanha russa, então sinto orgulho de todo o trabalho feito até aqui”, acrescenta a nadadora.

Antes do ouro, vieram duas medalhas de bronze para Lucilene. Na quinta-feira (03), no revezamento mistos 4x100m medley, com Carol Santiago (S12), Matheus Rheine (S11) e Guilherme Batista (S13), Lucilene Sousa (S12) registrou a marca de 4min28s63, recorde das Américas, e conquistou o terceiro lugar. Na sexta-feira (04), ela disputou os 100m livre e chegou na terceira posição ao registrar a marca de 1min01s54.

Lucilene Sousa (S12) competiu ainda nos 100m borboleta e 100m livre, ficando em quarto lugar nos dois.

“Agora eu sinto que, sinceramente, leve. Saio dessa competição ainda mais segura do meu potencial e de todos profissionais envolvidos”, disse a paraense de São Miguel do Guamá, nordeste paraense.

A paraense tem dois irmãos paratletas, Antônio José e Josemarcio Sousa, que disputam goalball. Ela já quebrou um recorde nacional nos 50 metros livre e volta da Inglaterra com novo recorde quebrado.

“Chego ao Pará para comemorar com a família e depois retorno aos treinos, no dia 21, para começar a preparação para os Jogos Pan-Americanos de 2023 em Santiago, Chile, que serão em novembro”, explica a campeã.

A Seleção Brasileira de natação paralímpica encerrou sua participação no Mundial da modalidade, em Manchester, com 46 medalhas, sendo 16 ouros, 11 pratas e 19 bronzes. Com isso conquistou a quarta posição no quadro de medalhas.

Lucilene acredita que ao longo dos anos, os holofotes tem se virado para os paratletas, incluindo a oportunidade de patrocínios: “Depois do Rio 2016 a média cresceu muito com relação ao paradesportivo e a cada ano vem aumentando mais ainda. Hoje podemos mostrar que o paradesporto também é de alto rendimento e não mais aquela coisa de coitadinho”.